Больше экстрима, чем в гонке: уникальная Ferrari уйдет с молотка

На аукцион Christie’s выставили трековый прототип Ferrari 499P Modificata

На торгах престижного аукциона Christie’s возникла трековая Ferrari 499P Modificata – рассчетная цена составляет 8,3 млн долларов.

Если вам интересно, в переводе на рубли это около 742 млн рублей. Но на самом деле интересно, что это за машина вообще. «За рулем» уже рассказывал о версиях Modificata на примере другой модели, но если вкратце – это когда с гоночных болидов снимают ограничения технического регламента. В данном случае – гонок на выносливость FIA WEC. Напомним, что «обычная» гоночная Ferrari 499P в 2023 году выиграла Ле-Ман – впервые за полвека для Скудерии...

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А в версии Ferrari 499P Modificata у нее «отпустили поводок»: например, полный привод с подключением переднего электромотора (сзади – 3,0-литровый битурбо V6) тут доступен сразу, а не после 190 км/ч. Совокупная мощность составляет 707 л.с., а кнопкой Push-to-Pass можно кратковременно добавить еще 163 л.с. Остается добавить, что машина практически новая – прошла лишь заводской шейкдаун, то есть обкатку. В общем, скоро у кого-то появится годный снаряд для трек-дней...

Тем временем, Cadillac готовит точно такой же трековый болид с «вырезанными» ограничениями...