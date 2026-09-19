Ferrari представила экстремальный суперкар, который нельзя купить: подробности

Ferrari показала самую экстремальную версию модели 296 — 296 GT Modificata

Ferrari рассекретила 296 GT Modificata – самую радикальную интерпретацию модели 296. По сути, перед нами трековый аппарат, собранный на базе гоночной 296 GT3 Evo, только без оков автоспортивных регламентов.

Тираж ограничат, а купить машину разрешат исключительно участникам Club Competizioni GT. Речь о закрытом некоммерческом трек-клубе Ferrari, куда входят владельцы гоночных GT-автомобилей марки, выпущенных начиная с 1989 года.

Снаружи новинка напоминает 296 GT3 Evo, хотя отличия бросаются в глаза: перекроен передний бампер, иначе выполнен сплиттер, перенастроены воздухозаборники, появились другие выхлопные трубы и переработанное заднее антикрыло. Жабры на крыльях, капот с вентиляцией и светодиодные фары остались на месте – так же, как у гоночных версий. Обута машина в 18-дюймовые колеса со сликами.

Внутри – интерьер от GT3. Ковши с гоночными ремнями, каркас безопасности, цифровая приборная панель, дополнительный телеметрический монитор, интерком, защитные сетки и множество карбоновых элементов.

Кстати, о каркасе. Его интегрированную конструкцию доработали, и благодаря этому в салоне появилось пассажирское сиденье: владелец может взять с собой инструктора или второго пилота. В списке опций – задний радар, который предупреждает о машинах, догоняющих сзади.

Под капотом – 3,0-литровый битурбо V6. Агрегат унифицирован с гоночным, но доведен сильнее, поскольку требования GT3 на него не распространяются: изменения затронули кривошипно-шатунный механизм, распредвалы, впуск, интеркулеры, турбины, топливную систему, трансмиссию и выпуск. Отдача – 720 л.с. и 800 Нм. Для сравнения: у GT3 Evo на 128 л.с. меньше.

Коробка – шестиступенчатая секвентальная, с карбоновым сцеплением и пересмотренными передаточными числами. Привод, разумеется, задний.

Сухая масса составляет 1330 кг – на 80 кг меньше, чем у самой легкой версии 296 Speciale. Шасси настроили острее, аэродинамику сделали агрессивнее. По данным Ferrari, круг Фьорано 296 GT Modificata проходит на три секунды быстрее, чем 296 GT3 Evo.

Цену в компании не называют. Зато известно: каждый покупатель 296 GT Modificata получает два года поддержки.

О том, как именитые марки осваивают неожиданные ниши, «За рулем» уже рассказывал на примере первого мотоцикла Aston Martin.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!