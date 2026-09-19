Aston Martin дебютировал на двух колесах: представлен первый мотоцикл компании

Aston Martin и Brough Superior представили мотоцикл AMB 002 Roadster

Aston Martin вместе с Brough Superior показали AMB 002 Roadster – первый серийный дорожный мотоцикл марки. До этого бренд делал исключительно трековые машины, а теперь новинка получила допуск на дороги общего пользования. Об этом пишет Carscoops.

Весит аппарат всего 190 кг. По сути, выглядит он как объект из научной фантастики – в конструкции задействованы углеволокно и титан. Над дизайном работали в Aston Martin Design Studio, так что автомобильные нотки угадываются без труда: боковые штрихи с шильдиками Aston Martin, двойной выхлоп с ребристыми радиаторами (отсылка к DB12 S, DBX S и Vanquish), а сзади – «парящий» логотип в обрамлении V-образных светодиодных лезвий в стиле Vulcan, Valkyrie и Valhalla.

Кузов, крылья и топливный бак сделаны из углеволокна. Плюс круговая цифровая приборная панель, кнопочный запуск двигателя и кожаные вставки на сиденье.

Собирали мотоцикл с нуля, без заимствованных компонентов. В движение его приводит совершенно новый 1,1-литровый мотор (1083 куб. см) V-Twin на 130 л. с. и 110 Нм крутящего момента. Максимальную скорость производитель, правда, не раскрывает.

Рама фрезерована из цельного куска титана, и ее вес – всего 5 кг. Спереди стоит подвеска Fior с двойными поперечными рычагами, которая «разделяет рулевые и тормозные усилия, сохраняя точный контроль геометрии передней части».

Заказы Brough Superior уже принимает. Первые поставки запланированы на третий квартал 2027 года, а весь тираж ограничен 300 экземплярами.

О том, вернутся ли глобальные марки в Россию, «За рулем» уже рассуждал.

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