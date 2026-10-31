Бросил вызов Land Cruiser: в РФ приедет внедорожник с четырьмя электромоторами

Hongqi объявил о старте продаж нового рамного внедорожника G919 на рынке КНР

Китайский премиум-бренд Hongqi вывел на домашний рынок новый рамный внедорожник G919. Продажи уже стартовали, причем покупателям доступны три исполнения. Минимальный ценник – 350 тысяч юаней, что соответствует примерно 4,2 млн рублей. В роли прямого соперника модели называют Toyota Land Cruiser 300.

Hongqi G919

Силовая установка у G919 гибридная, с четырьмя электромоторами. Суммарная отдача – 843 л.с., крутящий момент – 1320 Н·м. С места до 100 км/ч такой внедорожник ускоряется за 4,5 секунды. На одной электротяге он проезжает 280 км по циклу CLTC, а общий запас хода достигает 1350 км. Батарея на 62,9 кВт·ч поддерживает 800-вольтовую архитектуру: заряд с 30 до 80% занимает 12 минут.

Hongqi G919

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Уже в базовой комплектации всех версий есть система векторного распределения тяги и электронные «блокировки дифференциалов». Сюда же входят ассистент водителя Hongqi Sinan 5.0 Max с 384-канальным лидаром, аудиосистема Dynaudio и автомобильный холодильник. Кузовные габариты – 5135 × 2050 × 1950 мм, колесная база – 2900 мм, дорожный просвет – 220 мм, глубина преодолеваемого брода – 900 мм.

По данным локального офиса Hongqi, со временем G919 должен добраться и до России. Когда именно начнутся продажи и какие версии предложат россиянам, пока не уточняется – эту информацию обещают сообщить отдельно.

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