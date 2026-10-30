Почему электромобиль нельзя оставлять разряженным на морозе

Эксперт Володченко: Нельзя оставлять электромобиль с зарядом ниже 20%

В сильный мороз электрическая машина порой выручает надежнее, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Дизель при –30 о С не запускается, а электромобиль продолжает движение – пусть и с меньшим пробегом. Главное, о чем стоит помнить: не оставлять его разряженным и по возможности прогревать батарею на зарядной станции. Об этом рассказал генеральный директор ГК «Нижегородец» Валерий Володченко.

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По его наблюдениям, в регионах с суровым климатом электрических машин уже немало.

«Я знаю примеры, когда в условиях сурового климата, например в Сургуте, много электрических автомобилей, которые даже в –40оС спокойно едут. Да, пробег меньше, но они едут, в отличие от двигателей внутреннего сгорания, которые просто встают и не могут завестись», – отметил эксперт.

Почему зимой падает запас хода

Заметно хуже электрокар ведет себя, когда термометр показывает ниже –25 градусов. Причин падения пробега две: часть энергии уходит на обогрев салона – лишнего тепла от двигателя, как у машин с ДВС, здесь просто нет, – и еще часть тратится на подогрев самой батареи.

Страдают от этого практически все электромобили примерно одинаково, ведь технологии производства аккумуляторов схожи. Исключение, по словам Володченко, – старые модели вроде Nissan Leaf первого поколения: холод они переносят хуже.

С заявленным запасом хода история та же, что и с расходом топлива у обычных машин: цифры далеки от реальности. При спокойной езде показатели близки к обещанным, а стоит начать ездить агрессивно – расход электричества растет, и пробег падает.

Как пережить морозы без эвакуатора

«Главное правило – не оставлять автомобиль разряженным на морозе: нельзя оставлять заряд менее 20-25%. Машина даже в покое потребляет электроэнергию для поддержания рабочего диапазона температур батареи, поэтому оставленный на неделю с зарядом 12-15% электромобиль может «умереть», и тогда не обойтись без эвакуатора. Перед сильными морозами стоит либо продолжать ездить, либо оставлять заряд 20-25%», – подчеркнул Володченко.

Когда температура опускается ниже –15оС, эксперт советует при случае заехать на зарядную станцию хотя бы на десять минут. За это время батарея прогреется, и снижение запаса хода окажется незначительным.

Еще один вариант – закрытая парковка. Если есть возможность оставить машину там, где теплее, чем на улице, лучше ею воспользоваться: так получится сохранить и запас хода, и энергию для прогрева салона.

Зарядки, сезонность и статистика рынка

«В целом, существенной разницы в эксплуатации электромобиля зимой и летом нет – в холодное время года нужно внимательнее относиться к запасу энергии. В остальном специальной подготовки не требуется», – заключил Володченко.

Отдельно он обратил внимание на то, что все зарядные станции сертифицированы с учетом погодных условий, а сезонности при покупке электромобиля нет – это скорее страх перед новым. Для европейской части страны, Урала и даже регионов Западной Сибири электрическую машину можно спокойно эксплуатировать.

Директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков 19 октября сообщил: за январь – сентябрь 2026 года в России зарегистрировали почти 11,6 тыс. новых полностью электрических автомобилей, доля сегмента BEV в продажах новых легковых машин составила 1,2%. Крупнейшим региональным рынком остается Москва – 3052 машины, более четверти общероссийского объема, доля электрокаров в столице – 2,4%; в Московской области зарегистрировали 989 электромобилей (1,4%), в Санкт-Петербурге – 835 (1,5%).

О том, почему часть китайских электромобилей и гибридов может исчезнуть из продажи в России, «За рулем» уже рассказывал.

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