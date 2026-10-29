Почему часть китайских электромобилей и гибридов может исчезнуть из продажи в РФ

КНР сократит льготы для гибридов: какие модели могут исчезнуть из России

С 1 апреля 2027 года Китай будет возвращать экспортерам НДС по автомобилям на новых источниках энергии (NEV) по ставке 9% вместо 13%. Решение об этом в октябре приняли Министерство финансов и Государственное налоговое управление КНР.

Новые правила охватят электромобили и подключаемые гибриды. Под корректировку попадут и некоторые категории электрического коммерческого транспорта.

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Генсекретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу связывает инициативу с борьбой против недобросовестной конкуренции. Производители, по его словам, должны соревноваться качеством продукции, а не демпингом и манипуляциями с прайсами.

Что показала статистика экспорта и продаж

В сентябре Китай отправил за рубеж 1,053 млн транспортных средств – на 61,4% больше, чем годом ранее. Поставки NEV выросли на 157,2%, до 571 тыс. машин.

А вот внутри страны спрос на новые автомобили просел. Продажи «легковушек» в сентябре упали на 28,1%, до 1,63 млн шт., сегмент NEV – на 16,7%, до 1,08 млн шт., по данным CPCA.

На деле новая ставка увеличит расходы китайских производителей на экспорт «электричек». Аналитики KPMG China предупреждают: дополнительные затраты ударят по рентабельности поставок, а компаниям придется пересматривать цены и условия контрактов с зарубежными партнерами.

По оценке Deutsche Bank, из-за новых правил чистая прибыль BYD может сократиться примерно на 5 тыс. юаней на каждый экспортируемый автомобиль. Давление на зарубежные продажи аналитики банка ожидают и у Chery, Geely, SAIC, Great Wall Motor, Changan и других китайских производителей.

Последствия для компаний будут разными. В отчете Orient Securities говорится, что сильнее всего сокращение льгот почувствуют недорогие экспортные модели с низкой рентабельностью. Компенсировать расходы можно повышением экспортных цен или ставкой на более прибыльные модели; производителям с собственными мощностями за пределами Китая адаптироваться проще.

Как это может отразиться на России

Снижение ставки возврата по НДС действительно повлияет на экономику китайского экспорта, считает директор по развитию консалтинговой компании Global Research Union Александр Брянкин. Но автоматического подорожания машин в России ровно на 4% он не ждет.

«Если условная экспортная стоимость автомобиля составляет 2 млн руб., четыре процентных пункта налогового возмещения – это около 80 тыс. руб. дополнительных издержек. В розничную цену эта сумма может перейти лишь частично: многое зависит от схемы поставки, таможенных платежей, курса валют и маржи производителя или импортера», – пояснил он.

Общего резкого роста цен на сегмент NEV в России Брянкин не прогнозирует. По его мнению, речь пойдет о точечной корректировке и пересмотре коммерческих условий.

«Уязвимее могут оказаться не самые дорогие машины, а модели с небольшой маржой и сравнительно низкими объемами продаж. В первую очередь это касается подключаемых гибридов массового и среднего ценового сегмента, где разница в цене с бензиновым автомобилем остается одним из аргументов покупки», – добавил он.

Среди моделей эксперт выделил Geely EX5 EM-i, отдельные Zeekr и ряд «параллельных» автомобилей. Поставки части машин в Россию, по его словам, могут оказаться под угрозой.

«Главный риск я бы видел не столько в росте цен, сколько в сокращении модельного разнообразия <...> Россия останется важным рынком, но часть низкомаржинальных автомобилей может исчезнуть из свободной продажи или остаться только под заказ», – заявил аналитик.

Перед 1 апреля 2027 года Брянкин ожидает ускорения поставок в Россию: экспортерам выгодно оформить отгрузки до изменения ставки. «А вот после апреля можно ожидать временного снижения новых отгрузок», – заключил собеседник Autonews.ru.

Прогнозы по ценам и поставкам в Россию

Директор дивизиона Москва-Восток лизинговой компании «Интерлизинг» Никита Осипов тоже не ждет единовременного скачка цен в России. Новые правила, по его мнению, станут фактором планомерного удорожания.

«Прямая разница в 4% на первый взгляд невелика, однако чем больше стоимость авто, тем выше таможенные платежи. В совокупности это приведет к итоговому росту цен для потребителя на 5-8%. Вероятно, китайские производители, опасаясь потерять долю на быстрорастущем российском рынке, частично компенсируют эти издержки за счет собственной маржинальности», – говорит эксперт.

Осипов допустил, что эффект от сокращения льгот в КНР частично нивелирует локализация китайских брендов в России: к 2027 году она выйдет на новый уровень. Наиболее уязвимыми он считает бренды, которые поставляются через параллельный импорт.

«В зоне риска также дорогие электрокары премиум-сегмента (Zeekr, HiPhi) и гибриды, где 4% налога составляют уже не десятки, а сотни тысяч рублей,» – заявил он.

Китайские компании, не исключает Осипов, могут пересмотреть продуктовые линейки: сократить вывод самых технологичных и дорогих версий на российский рынок и сосредоточиться на моделях стоимостью до 3-4 млн руб. Там налоговые и другие расходы ниже.

«На фоне корректировок со стороны Китая до конца текущего и в первом квартале следующего года можно ожидать повышенного спроса и роста поставок. Дилеры могут уже постепенно наращивать объемы закупок электрокаров и гибридных авто из КНР, а покупатели – не откладывать сделку», – пояснил он.

В Ассоциации параллельного импорта тоже видят дополнительное давление на цены китайских электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Директор организации Анатолий Семенов допустил подорожание на несколько процентов, но конечный результат зависит от валютных колебаний.

«Экономически чувствительнее окажутся поставки с небольшой маржой, где прежний налоговый возврат уже был заложен в низкую цену <...> Возможны сокращение скидок, отказ от отдельных комплектаций, переход на поставки под заказ и выбор более доходных экспортных рынков», – считает эксперт.

О том, какие китайские бренды укрепляют позиции на российском рынке, «За рулем» уже сообщал.

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