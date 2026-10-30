Рекордные продажи электрокаров не спасли Mercedes: концерн ухудшил прогнозы

Компания Mercedes-Benz Group ухудшила прогноз на 2026 год

Третий квартал 2026 года Mercedes-Benz Group закрыла с разнонаправленной динамикой: отчетная прибыль подросла, электромобили обновили рекорд, зато легковое подразделение просело, а свободный денежный поток резко сократился.

Главный итог опубликованной отчетности – куда более осторожный взгляд концерна на финал года. Ожидания на 2026-й пересмотрены именно после этого неоднозначного квартала.

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Прогноз по рентабельности Cars снижен до 2-3%

Подразделение Mercedes-Benz Cars теперь ориентируется на скорректированную рентабельность продаж в диапазоне 2-3% по итогам года. В компании объясняют такой пересмотр сложной ситуацией в Китае, подорожавшим сырьем и дополнительными затратами на продуктовые меры в IV квартале.

В цифрах давление на легковой бизнес видно уже сейчас. Скорректированная рентабельность продаж Mercedes-Benz Cars в июле – сентябре составила 2,5% против 4,8% годом ранее, скорректированный EBIT упал до €560 млн с €1,139 млрд, а продажи сократились на 8% – до 407 232 автомобилей.

На уровне всей группы картина выглядит иначе. Выручка снизилась до €30,7 млрд с €32,1 млрд годом ранее, зато EBIT вырос до €1,77 млрд после €0,75 млрд, чистая прибыль – до €1,52 млрд против €1,19 млрд. Правда, очищенный от разовых факторов показатель оказался слабее: €1,78 млрд против €2,10 млрд, то есть минус 15%.

Продажи электромобилей выросли на 61%

Рекорд по машинам на батареях общий вывод о прибыльности не меняет. Продажи BEV у Mercedes-Benz Cars поднялись на 61% год к году, а их доля в продажах легкового подразделения дошла до 16,8%. Вместе с подключаемыми гибридами электрифицированные модели заняли 25% продаж этого дивизиона.

Денежный поток просел заметно. За девять месяцев свободный денежный поток промышленного бизнеса составил €3,1 млрд против €5,6 млрд годом ранее; в одном только III квартале – €172 млн вместо €1,367 млрд. Чистая ликвидность промышленного бизнеса на конец периода – €31,0 млрд, тогда как на конец 2025 года было €32,2 млрд.

Опора нашлась в других дивизионах. Mercedes-Benz Vans показал скорректированную рентабельность продаж 9,4% при скорректированном EBIT €397 млн. Mercedes-Benz Financial Services, между прочим, нарастила скорректированный EBIT на 42% – до €445 млн, а рентабельность собственного капитала подняла до 13,8%.

Сокращение расходов в Германии и прогноз на год

Экономить концерн продолжает. Готовится программа добровольного увольнения для непроизводственных функций в Германии; с 2019 года постоянные издержки уже урезаны примерно на четверть.

Что по итогам 2026-го? Mercedes-Benz ждет EBIT группы на уровне прошлого года, а свободный денежный поток промышленного бизнеса – заметно ниже прошлогоднего.

Ключевым вопросом для компании остается восстановление рентабельности легкового бизнеса на фоне давления в Китае и слабеющего денежного потока.

О проблемах электромобилей и гибридов на российском рынке «За рулем» уже рассказывал.

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