В России наладят выпуск флагманского кроссовера Voyah: подробности

Сборку гибридного кроссовера Voyah Taishan наладят на заводе «Моторинвест»

Липецкая площадка «Моторинвеста» готовится к выпуску гибридного Voyah Taishan – флагманской модели китайского премиум-бренда. Пусконаладку компания ведет вместе со специалистами из Китая. Собирать автомобиль хотят по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов. Как только Taishan встанет на конвейер, российская линейка Voyah окажется в полном составе: Free, Passion, Dream и сам флагман.

Voyah Taishan

Габариты у машины внушительные: 5230 мм в длину при колесной базе 3120 мм. Это полноразмерный полноприводный кроссовер. В салоне – шесть мест по схеме 2+2+2. Пятиместную версию с более объемным багажником обещают привезти в Россию до конца 2026 года.

Под капотом – гибрид последовательного типа. Полуторалитровый турбомотор здесь отвечает только за выработку энергии, а тянут машину два электродвигателя: в сумме 517 л. с. и 695 Н·м. На одной электротяге кроссовер проезжает до 280 км. Если добавить бензин, запас хода вырастает до 1120 км.

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Оснащение подобрано под статус. Трехкамерная адаптивная пневмоподвеска умеет менять клиренс в диапазоне до 105 мм. Задние колеса подруливают – до 8 градусов. Кстати, диски здесь 22-дюймовые. Двери с электроприводом, 13-литровый холодильник, потолочный экран на 21,4 дюйма и аудиосистема с 32 динамиками – все это в списке.

К российским условиям модель тоже подготовили. Мультимедиа русифицировали. Плюс появился «зимний пакет»: обогрев всех сидений (в шестиместной версии – включая третий ряд), руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и зеркал.

О том, какие китайские автомобили набирают популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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