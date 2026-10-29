Китайские автомобили теряют популярность в России. А какие набирают?

НАПИ: продажи китайских автомобилей в России за 9 месяцев упали на 21,2%

За январь-сентябрь 2026 года в России продали 377,1 тыс. новых легковушек китайских марок – на 21,2% меньше, чем годом ранее. Доля таких брендов на рынке просела с 54,3% до 39,7%, хотя они по-прежнему остаются самой большой категорией. Такие данные приводит маркетинговое агентство НАПИ.

Сам рынок при этом рос: за девять месяцев он прибавил 7,7% и дошел до 950,2 тыс. машин. На фоне общего подъема падение китайского сегмента выглядит особенно контрастно.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Зато автомобили китайских брендов российской сборки разошлись более чем в пять раз лучше – этот сегмент стал одним из главных драйверов. В цифрах это 140,8 тыс. машин и рост на 442,6%, а доля рынка достигла 14,8%.

Традиционные российские марки, напротив, немного сдали: 255,8 тыс. проданных машин, минус 2,5%. Их доля – 26,9%. Некитайские иномарки, между прочим, выросли сильнее всех в процентном выражении: плюс 79,2%, до 133,2 тыс. штук, а доля поднялась с 8,4% до 14%.

Если сложить картину, доля китайских брендов за год уменьшилась почти на 15 процентных пунктов. Позиции российско-китайских марок и некитайских иномарок при этом укрепились. Традиционные отечественные бренды сохранили весомую часть рынка, пусть продажи и просели.

О том, как один китайский бренд впервые за год вошел в топ-10 марок, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!