Li Auto обновила свой современный и экономичный кроссовер: он сильно подешевел

Li Auto выпустила обновленный i6 с запасом хода до 780 км и ценой 3 млн рублей

За Li i6 2026 года просят 249 800 юаней (примерно 3,02 млн рублей). Если успеть взять по вводной цене, которая действует ограниченное время, – 239 800 юаней (около 2,90 млн рублей). От батарей CATL в новинке отказались, а относительно нынешнего i6 она дешевле на 10 000 юаней (около 121 тыс. рублей).

Аппаратная часть тоже поменялась. В частности, появилась интеграция фар ADB (Adaptive Driving Beam) и собственный чип Mach M100 – он отвечает за работу интеллектуальной системы помощи при вождении. За салонные функции теперь отвечает чип Qualcomm 8797.

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Комфорта в салоне прибавилось: двойные передние сиденья с нулевой гравитацией, электрический передний багажник. Между прочим, владельцам уже выпущенных i6 Li Auto собирается продать платное обновление до электрического переднего багажника – подробности раскроют в декабре. В список премиальных опций также входят 29-дюймовый панорамный 6K-экран на передней панели, 21-дюймовый 4K-экран для задних пассажиров и холодильник с охлаждением до −6 °C.

Снаружи i6 2026 года осталась верна чистому электрическому дизайну марки: «акулья» передняя панель, фары «звездного кольца». Зато палитра стала шире – добавились Mint Green и Purple. Динамичный силуэт фастбэка дополняют полускрытые дверные ручки.

По размерам: 4950 мм в длину, 1935 мм в ширину, 1655 мм в высоту, колесная база – 3000 мм. Длина, ширина и база не изменились, а вот высота стала чуть меньше.

По сути, i6 2026 года опирается на фирменную батарею Li Auto «Ляньшань» 5С емкостью 96 кВт·ч. Выбор – между одномоторной и двухмоторной версиями. В одномоторной отдача достигает 250 кВт (335 л.с.). У двухмоторной передний двигатель выдает 150 кВт (201 л.с.), задний – 250 кВт (335 л.с.). Запас хода заднеприводной версии вырос до 780 км по CLTC (примерно 632 км по WLTP) против 720 км (около 583 км по WLTP) раньше. Полноприводная проезжает до 710 км (около 575 км по WLTP).

О том, как новые марки обустраивают интерьеры своих моделей, «За рулем» уже рассказывал на примере Jeland C4.

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