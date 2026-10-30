Крупный кроссовер с динамикой спорткара: Kia усовершенствовала свой фалгман

Kia EV9 получил бесплатный овербуст до 700 Нм и запас хода до 491 км

Компания Kia модернизировала электрический кроссовер EV9, причем внешность и салон дизайнеры трогать не стали. Кузов и интерьер остались прежними – добавили лишь несколько декоративных деталей, которые почти не меняют привычный вид машины. Куда интереснее оказались обновления внутри.

Kia EV9

Первый блок изменений связан с комплектацией Land. Теперь она по умолчанию получает то, за что раньше просили доплату. В частности, у такой версии темные элементы кузова, черные колесные диски, темная обивка потолка и особая прострочка кресел. По сути, промежуточное исполнение стало заметно богаче, причем набор опций уже входит в базовую цену.

Kia EV9

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Вторая часть – техническая. Для средних и флагманских модификаций производитель отменил плату за кратковременный овербуст. В зависимости от конфигурации крутящий момент на время повышается до 600 или 700 Нм. Такой запас тяги позволяет машине массой 2,7 тонны набирать 100 км/ч за 4,5 секунды – динамика, которой позавидуют многие спортивные модели.

Силовые установки остались без перемен. Начальная версия использует 215-сильный двигатель, более дорогие варианты – двухмоторную систему на 379 л.с. Запас хода без подзарядки составляет от 370 до 491 км.

Интерьер Kia EV9

В салоне EV9 по-прежнему ставка на насыщенное оснащение: два 12,3-дюймовых экрана объединены в единую панель, климат-контроль выведен на отдельный 5-дюймовый тачскрин, есть проекция на лобовое стекло и премиальная аудиосистема. Тем, кто едет сзади, доступны электрорегулировки и подогрев сидений. Еще одна полезная функция – управление в режиме одной педали: в городском рваном ритме она помогает активнее возвращать энергию в батарею.

О том, почему японские электромобили могут потерять преимущество в Европе, «За рулем» уже рассказывал.

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