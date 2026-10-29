Почему японские электромобили могут потерять преимущество в Европе
Японским производителям электромобилей в Европе грозит новый барьер. В ЕС обсуждают правила, по которым субсидии и госзакупки останутся только для машин, выпущенных на территории союза. По сути, речь идет о локальной сборке как условии доступа к господдержке.
Инициатива всплыла в марте, когда конкуренция с китайскими брендами стала особенно жесткой. Детали пока прорабатываются, зато японские компании уже нервничают. Toyota, к примеру, собирается расширять завод в Чехии, но сейчас продает в ЕС электромобили, собранные в Японии и Турции. Похожие риски – у Suzuki и Nissan.
В Евросоюзе на это смотрят иначе. Там отмечают: в Японии тоже действуют аналогичные меры, из-за чего европейские производители оказываются в проигрыше.
Ранее «За рулем» уже рассказывал, почему часть китайских электромобилей и гибридов может исчезнуть из продажи в РФ.
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