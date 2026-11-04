Боковой прицеп к мотоциклу вместо люльки превратили в мини-кемпер
Компания Sidewinder Campers, известная в сфере кемпинга с 1959 года, представила необычное решение для мотоциклистов – мини-кемпер Pygmy.
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Это не привычный прицеп, который тянется сзади, а боковой модуль, устанавливаемый вместо коляски. Конструкция крепится к штатным точкам мотоцикла через высокопрочный стальной подрамник. Производитель рекомендует использовать ее с круизерами, туристическими байками и моделями класса «эдвенчер», но перед покупкой советует проверить совместимость с конкретным мотоциклом.
Габариты Pygmy составляют примерно 2,13 метра в длину и по 1,22 метра в ширину и высоту, а снаряженная масса достигает около 159 килограммов. Внутри может разместиться спальное место для двух взрослых и предусмотрено порядка 510 литров объема - для вещей. По компоновке модуль напоминает прицепы-капли: пространство отведено в основном для сна, а сзади обустроен небольшой кухонный уголок. Полноценного душа или туалета здесь нет, поэтому гигиенические процедуры и приготовление пищи придется организовывать снаружи – например, пользоваться инфраструктурой кемпинга или переносной плиткой.
Концепция ориентирована на короткие поездки: выезды на выходные, мотопутешествия с запланированными стоянками и визитами в национальные парки. В компании отмечают, что такой прицеп идеален для отдыха в кемпингах с оборудованными санитарными блоками. Для полной автономности вдали от оборудованных площадок потребуются дополнительные решения по воде, еде и гигиене.
Многие технические детали производитель пока не раскрывает: не указаны допустимая полная масса, ходовые характеристики и объемы бака для воды и аккумулятора, хотя они видны на чертеже. Цена также не объявлена.
Таким образом, Pygmy – это оригинальная идея, практичность которой можно будет оценить только после появления более подробной информации.
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