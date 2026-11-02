Импорт дизельных автомобилей в Россию рухнул на 60%: в чем причина?
За девять месяцев 2026 года в Россию ввезли 16,2 тысячи дизельных легковых автомобилей с пробегом – тех, что старше трех лет. Годом ранее за тот же период импорт превышал 40 тысяч машин, так что падение составило 60%. Данными поделился генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
«За 9 месяцев 2026 года в Россию ввезено 16,2 тысячи дизельных легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это на 60% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года, когда в нашу страну было импортировано более 40 тыс. таких автомобилей», – написал Целиков.
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Почему так вышло? Основную причину Целиков видит в отмене льготной ставки утильсбора для автомобилей мощнее 160 л.с. – она перестала действовать с 1 декабря 2025 года. В итоге 9 из 10 моделей-лидеров прошлого года в этом сегменте ощутимо подорожали: теперь они попадают под коммерческую ставку.
В пятерку самых востребованных дизельных машин с пробегом в 2025 году входили Hyundai Palisade, Kia Carnival, Kia Sorento, BMW X5 и Kia Mohave. Вторая причина снижения – каналы ввоза подержанных авто переориентировались на Китай, а там дизели, по сути, не в почете.
О том, как меняется российский авторынок, «За рулем» уже рассказывал, вспомнив Lada Vesta с японским автоматом.
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