Универсал Lada Vesta с японским автоматом появился в продаже в России
В Санкт-Петербурге выставили на продажу универсал Lada Vesta 2018 года выпуска, и просят за него 1,2 млн рублей. Под капотом – привычный 1,6-литровый мотор на 106 л.с. А вот дальше начинается интересное: коробка передач здесь стоит совсем не та, что ждешь увидеть в стандартной машине.
Штатный роботизированный агрегат (АМТ) с автомобиля сняли. Вместо него поставили классический гидротрансформаторный автомат – четырехступенчатую коробку серии RE4F03B, которую хорошо знают по машинам Nissan. По сути, получился гибрид вазовского кузова и японской трансмиссии, что для Vesta – история нетипичная.
Продавец заверяет: все работы шли в профильном сервисе, поэтому качество агрегатной замены сомнений вызывать не должно. Плюс, по его словам, на скорости двигатель крутится меньше, чем с механикой. Правда, проверить это можно только за рулем – из объявления цифры не вытащишь.
Кроме нестандартной коробки, в списке свежих трат – ремень ГРМ, стартер, ШРУСы и аккумулятор. Все это, судя по тексту объявления, уже заменено, так что новому владельцу какое-то время не придется вкладываться в расходники.
Доработок тоже хватает: частичная шумоизоляция, перетянутые кожей органы управления, противоугонный замок зажигания и 100-ваттные диоды дальнего света. Вообще, набор показывает, что машиной занимались всерьез, хотя бытовая практичность тут явно шла рука об руку с желанием выделиться.
Отдельный пункт – газобаллонное оборудование. Оно официально оформлено и внесено в СТС, о чем продавец сообщает прямо. Зато про регистрацию замены коробки передач в объявлении не сказано ни слова, а это, между прочим, момент, который стоит уточнять до сделки. Кстати, параллельно обсуждается и другая инициатива: водителям-новичкам хотят запретить управлять автомобилями мощнее 150 л.с.
О том, почему таксисты не рискуют ставить газ на китайские машины, «За рулем» уже рассказывал .
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