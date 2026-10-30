Почему таксисты не ставят газ на китайские машины

Общественный совет по такси: почему китайские авто в такси не переводят на газ

Для такси главное – минимальная стоимость километра пробега, поэтому таксопарки ищут варианты с более дешевым топливом. Газомоторное оборудование давно стало одним из таких решений. Но с китайскими моделями, как рассказал член Общественного совета по развитию такси по Северо-Западному федеральному округу Андрей Белов, возникает отдельная проблема.

«Ни один из китайских автопроизводителей, присутствующих в России, не предусмотрел установку газобалонного оборудования. Более того, компании заранее предупреждают клиентов, что машина сразу лишится гарантии, как только на нее будет установлено ГБО», – заявил Белов.

Позиция производителей, по его словам, вполне объяснима. Опыт нескольких таксопарков показал: после перевода машин на пропан-бутан при пробегах в 30-40 тысяч км у них прогорают клапаны двигателей.

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«Делать капитальный ремонт мотора каждые 30-40 тысяч пробега экономически невыгодно, поэтому китайские машины ездят строго на бензине», – сказал эксперт.

Впрочем, некоторые марки уже работают над метановыми исполнениями своих моделей – такие версии разрабатываются специально для российского рынка, поделился информацией собеседник.

О том, что ждет бензиновые двигатели Geely, «За рулем» уже рассказал.

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