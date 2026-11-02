В моторе Mercedes для гражданских машин применили технологию Формулы-1

Mercedes обновил 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель серии M252

Mercedes-Benz перевел 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель семейства M252 в обновленную версию – она получила индекс LS. Главная перемена связана с наддувом: в турбокомпрессор встроили электромотор на 5 кВт, питающийся от 48-вольтовой бортовой сети.

Технология, что называется, не новая: похожую схему, пришедшую из «Формулы-1», марка уже применяла на гиперкаре AMG One и моделях Mercedes-AMG с индексами 43 и 63. Теперь же ставка сделана на ее массовое распространение.

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Турбина с электромотором

На валу турбокомпрессора электромотор раскручивает крыльчатку независимо от потока выхлопных газов. За счет этого турбояма сводится к минимуму, а разгон становится отзывчивее практически во всем диапазоне оборотов.

Есть и генераторный режим. Система собирает из выхлопного тракта до 2 кВт энергии и превращает ее в электричество.

По данным разработчиков, в ряде режимов движения такой рекуперации хватает, чтобы питать сам турбокомпрессор. Дополнительная нагрузка на бортовую сеть при этом не возникает.

Первой моделью с новым агрегатом станет компактный кроссовер GLB 250.

Бензиновый двигатель у него развивает 231 л.с.

Еще до 31 л.с. добавляет электромотор 48-вольтовой гибридной системы.

О будущем бензиновых двигателей «За рулем» уже рассказывал.

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