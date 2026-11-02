Китайский гиперкар разгонят до 500 км/ч: подробности

Гиперкар BYD Yangwang U9 попробуют разогнать до 500 км/ч в Дубае

Китайский концерн BYD рассматривает Дубай в качестве площадки для новой попытки установить рекорд скорости на электрическом гиперкаре Yangwang U9 Xtreme . Исполнительный вице-президент компании Стелла Ли заявила, что заезд планируется провести в ноябре 2026 года. Для него потребуется прямая протяженностью около 15 км, подходящий участок компания намерена выбрать совместно с местной полицией. Отмечается, что проведение заезда на обычной дороге потребует не только достаточно длинного прямого участка, но и специальных мер безопасности. На результат автомобиля также будут влиять состояние покрытия и ветер.

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Ранее Yangwang U9 Xtreme уже развил 496,22 км/ч во время испытаний в Германии на специализированном автодроме в Папенбурге. Не исключено, что BYD попробует достичь отметки в 500 км/ч на немецкой трассе, если провести заезд в ОАЭ не удастся.

Силовая установка Yangwang U9 Xtreme включает четыре электромотора общей мощностью 3019 л.с. С места до 100 км/ч гиперкар способен ускоряться до 1,9 секунды.

Yangwang U9 Xtreme

О лучших силовых установках электромобилей и гибридов «За рулем» уже рассказывал.

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