Впервые за 63 года все финалисты «Авто года в Европе» оказались электрокарами

Организаторы премии «Автомобиль года в Европе» опубликовали список финалистов

Организаторы премии «Автомобиль года в Европе» обнародовали перечень финалистов. Все семь моделей, претендующих на звание лучшего автомобиля 2027 года, оказались оснащены исключительно электрическими силовыми установками. Таким образом, впервые за 63-летнюю историю премии в финальный список не попал ни один автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, сообщили устроители премии на своем сайте.

На титул лучшего автомобиля в Европе претендуют BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID. Polo и Volvo EX60.

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В последние годы электромобили уже неоднократно получали европейскую награду. В 2024 году победил Renault Scenic, в 2025-м - Renault 5 E-Tech. При этом в прошлом сезоне победу одержал Mercedes-Benz CLA, доступный как с электрической, так и с гибридной силовой установкой.

Члены жюри премии Car of The Year (COTY) проведут тесты семи моделей в конце ноября в Италии. Имя обладателя титула «Автомобиль года в Европе – 2027» будет объявлено 8 января на Брюссельском автосалоне.

Ранее «За рулем» уже на зывал электромобили и гибриды с лучшими силовыми установками.

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