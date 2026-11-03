«Умные светофоры» проверят на пользу для автомобилистов и пассажиров

Минтранс и Росавтодор создадут систему оценки реальной пользы от «умных» дорог

Российские власти всерьез взялись за оценку эффективности интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

Эти системы, включающие адаптивные светофоры, камеры и датчики трафика, уже много лет внедряются в регионах для снижения аварийности и заторов. С 2020 года на их развитие из федерального бюджета было направлено более 27 млрд рублей, однако реальная отдача от этих вложений до сих пор не измерялась. Теперь Минтранс и Росавтодор разрабатывают методику, которая покажет, какую конкретную выгоду получают автомобилисты и пассажиры.

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Главный акцент в новой системе оценки сделан на улучшении транспортной ситуации. Специалисты планируют анализировать, насколько быстрее стал ходить общественный транспорт, сократились ли задержки в пути и уменьшилось ли время в дороге для водителей. Помимо этого, будет оцениваться и безопасность: снижение числа ДТП и скорость реагирования на аварии. Важным критерием станет и предсказуемость времени в пути, что напрямую влияет на комфорт поездок.

Первый вариант методики уже проходит тестирование в Рязанской, Новосибирской областях и Пермском крае. В дальнейшем ее планируют внедрить повсеместно. Ожидается, что в 2027 году появится единый интегральный показатель эффективности, который объединит экономические, экологические и социальные эффекты от работы «умных» дорог.

Разработчики подчеркивают: новая система позволит перейти от оценки «освоенных средств» к оценке реального результата. В перспективе это может повлиять на распределение финансирования: регионы, где интеллектуальные системы действительно помогают бороться с пробками, смогут рассчитывать на более обоснованную поддержку.

Для автомобилистов это означает, что деньги налогоплательщиков будут работать на создание по-настоящему удобной и безопасной дорожной инфраструктуры.

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