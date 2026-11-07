Экономичность без розетки: Volkswagen Golf получил новую версию

VW расширил линейку силовых агрегатов Golf, добавив в нее full hybrid

Новая силовая установка заполнила нишу между «мягкими» гибридами и подзаряжаемыми версиями, предложив водителю электротягу в городе и скромный расход топлива.

Новая модификация VW Golf заняла промежуточное положение между 48-вольтовыми «мягкими» гибридами и более дорогими plug-in версиями, которые требуют подключения к внешней электросети.

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Volkswagen Golf

В отличие от «мягкого» гибрида 1.5 eTSI, полноценная гибридная система позволяет некоторое время двигаться исключительно на электротяге, однако – в отличие от более дорогих подзаряжаемых гибридов – не предусматривает зарядку от внешней электросети.

За движение передней оси отвечает электромотор мощностью 125 кВт, питающийся от батареи емкостью 1,6 кВт·ч. При необходимости в работу вступает бензиновый турбомотор 1.5 TSI (150 л.с.), который в режиме последовательного гибрида выполняет функцию генератора. На скоростях около 60 км/ч ДВС может напрямую подключаться к трансмиссии.

Инженеры постарались сделать работу системы максимально близкой к электромобилю. Включение бензинового двигателя происходит плавно, а дополнительная шумоизоляция делает его фоновый гул едва уловимым.

Volkswagen Golf

Система рекуперации в режимах Eco и Comfort работает адаптивно: при активной навигации автомобиль эффективно замедляется перед поворотами, практически не требуя вмешательства водителя. При резком ускорении электромотор и ДВС работают сообща, обеспечивая мгновенный отклик.

Согласно циклу WLTP, гибридный Golf расходует 4,6 л/100 км. Помимо версии на 170 л.с., доступен вариант суммарной мощностью 136 л.с. по цене от 37 690 евро.

Обе модификации предлагаются и для кроссовера T-Roc, однако для универсала Golf Variant они недоступны.

О том, как сейчас идут дела у Volkswagen, «За рулем» недавно рассказывал.

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