VW рушится: 98% прибыли «испарились» за девять месяцев. Что произошло?

Квартальный убыток в 5,86 млрд евро и обвал в Китае ставят концерн VW на грань выживания

Финансовые результаты Volkswagen AG за 2026 год шокируют: операционная прибыль за первые девять месяцев рухнула до 71 млн евро, что на 98,7% меньше, чем годом ранее.

Только в третьем квартале концерн зафиксировал операционный убыток в размере 5,86 млрд евро. Выручка за отчtтный период также снизилась на 2,2%, составив 233,4 млрд евро.

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Формально столь катастрофическое падение во многом объясняется разовыми факторами на общую сумму 8,7 млрд евро, из которых 7,8 млрд пришлись на третий квартал.

Главной причиной стала бухгалтерская переоценка стоимости бренда Porsche на 6,4 млрд евро – (эти деньги никуда не ушли, но в отчете они отражены как убыток), а также корректировка стоимости активов в Китае и расходы на продажу завода в Оснабрюке.

Без учета этих статей прибыль составила бы 8,8 млрд евро при рентабельности 3,8%. Однако даже этот показатель не внушает оптимизма: по итогам всего года Volkswagen ожидает рентабельность не выше одного процента.

Основной операционный вызов – критическое положение на китайском рынке, который, по словам главы местного подразделения Ральфа Брандштеттера, находится «в состоянии свободного падения». За девять месяцев поставки концерна в КНР сократились на 30%, а в сегменте электромобилей – на 42%. Прогноз продаж на 2026 год – менее 19 млн автомобилей против 24 млн годом ранее. Брандштеттер ожидает, что к 2030 году продажи VW в Китае упадут до 2,2 млн машин в год вместо планировавшихся 3,2 млн.

Концерн уже принимает меры: за два года производственные мощности в Китае сокращены более чем на миллион автомобилей, персонал уменьшен с 90 до менее чем 70 тысяч человек, а издержки снижены на 20%. Планируется дальнейшее сокращение мощностей еще на 500 тысяч машин и снижение затрат на 20-30% к концу 2027 года.

Финансовый директор Арно Антлиц призывает действовать без промедления, чтобы сохранить концерн: «Мы не должны терять время – действовать нужно быстро и решительно».

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