818 л.с., 310 км на электричестве: Freelander от Chery дебютировал в КНР

В КНР начались поставки гибридного Freelander 8 от Chery Jaguar Land Rover

В Китае начались поставки пятиместного гибридного внедорожника Freelander 8 – его выпускает совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover. По данным CarNewsChina, покупателям доступны три комплектации: ценник колеблется от 309,9 тыс. до 389,9 тыс. юаней, что по курсу на 2 ноября 2026 года составляет примерно 3,75-4,71 млн руб. С временными скидками сумма падает до 289,9-369,9 тыс. юаней (около 3,50-4,47 млн руб.).

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Премьера модели в стране прошла в сентябре 2026 года. Уже через два дня после премьеры у производителя было 10 тыс. подтвержденных заказов. Шестиместная версия с тремя рядами кресел добралась до покупателей 19 сентября, тогда как пятиместное исполнение стали отгружать позже.

Freelander 8 – полноразмерный внедорожник. Длина у него 5118 мм, ширина 2050 мм, высота 1898 мм, а колесная база равна 3040 мм. В пятиместной модификации багажник вмещает 935 л; если сложить задние сиденья, объем растет до 2330 л. У шестиместного варианта максимум составляет 1188 л. Еще одна возможность – буксировка прицепа массой до 2 т.

Кстати, раньше премьеру Freelander 8 пришлось перенести: помешал надвигавшийся тайфун «Дельфин».

Chery Freelander 8

Салон, задний ряд и шасси

На передней панели установлен панорамный экран диагональю 48,3 дюйма, плюс отдельный 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Среди оборудования – цифровое зеркало заднего вида, селектор трансмиссии на рулевой колонке и две площадки для беспроводной зарядки смартфонов мощностью 50 Вт. Также предусмотрены атмосферная подсветка, потолочный экран и встроенный холодильник.

Задний ряд получил электропривод регулировки спинок, массаж с десятью точками воздействия и сенсорный экран диагональю 5,98 дюйма в центральном подлокотнике.

Chery Freelander 8

Задние колеса у внедорожника подруливают с углом до 10 градусов, а радиус разворота составляет 5,15 м. В шасси применена двухкамерная пневматическая подвеска. Водителю помогают система с лидаром и внедорожный комплекс i-ATS, разработанный вместе с Huawei.

Гибрид, батарея и динамика

Силовая установка Freelander 8 построена вокруг 1,5-литрового бензинового двигателя, который выполняет роль генератора, и тяговой батареи CATL емкостью 60,3 кВт·ч. Запас хода только на электротяге заявлен на уровне 310 км по циклу CLTC или 254 км по WLTP. Поддержка зарядки мощностью 6C позволяет пополнить батарею с 20 до 80% за 12 минут. Топливный бак рассчитан на 60 л.

Движение обеспечивают два электромотора суммарной максимальной мощностью 610 кВт (818 л.с.). Пиковый крутящий момент – 813 Н·м. С места до 100 км/ч внедорожник ускоряется за 4,6 секунды.

Задний электромотор выдает до 250 кВт (335 л.с.) и трудится с двухступенчатым редуктором, у которого есть пониженная передача. Заявленный крутящий момент на колесах достигает 8 тыс. Н·м.

О другом гибриде с большим запасом хода, который выходит на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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