Астронавтам придется ездить по Луне в открытых машинах: что придумало NASA

NASA: на Южный полюс Луны доставят открытые электролуноходы по программе Артемида-4

Луну собираются осваивать с помощью электромобилей – и это не фантастика, а часть планов NASA. В 2028 году на спутнике Земли рассчитывают начать создание постоянной базы, где смогут жить и работать астронавты. Ключевые лунные открытия, судя по замыслу, будут делать не пешком, а на электрокарах.

Первыми на Южный полюс доберутся электролуноходы. Правда, случится это еще до старта строительства – в рамках программы Артемида-4. Роверы будут открытыми, поэтому без скафандров астронавтам не обойтись: выходить и ездить придется в них.

Дальше машины изменятся. Позже луноходы сделают герметичными – по сути, это будут обитаемые дома на колесах.

По проекту Артемида-5, стартующему в том же 2028 году, экипаж сможет жить в таких передвижных модулях по несколько дней. Из них же астронавты станут выходить на лунную поверхность для исследований.

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