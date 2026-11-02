Названы самые популярные подключаемые гибриды в России

«Автостат»: продажи гибридных б/у автомобилей в России выросли на 23%

В отличие от рынка новых подключаемых гибридов (PHEV), у которого динамика выражается трехзначным числом по отношению к объемам прошлого года, на вторичном рынке таких автомобилей рост выглядит скромнее. Так, по данным агентства «Автостат», с января по сентябрь 2026 года в нашей стране было куплено 13 802 подержанных автомобиля сегмента PHEV. И это на 22,5% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге рынка подключаемых гибридов с пробегом лидирует Li Auto (Lixiang) с результатом 4531 экземпляр, что составляет почти треть (32,8%) от общего объема. На втором месте находится Voyah (2742 шт.), что эквивалентно пятой части рынка. Замыкает тройку брендов-лидеров BMW (1055 шт.). о.

Суммарно на эти три бренда приходится 60% всего российского рынка подержанных PHEV. Результаты других марок составили заметно меньше тысяч единиц.

Первенство среди моделей принадлежит кроссоверу Voyah Free, продажи которого составили 2090 экземпляров. Вторую и третью позиции заняли кроссоверы марки Li Auto (Lixiang) – L9 и L7 (1992 и 1988 шт. соответственно). Остальные б/у модели подключаемых гибридов имеют как минимум трехкратное отставание от тройки лидеров.

О том, какие гибриды выходят на российский рынок, «За рулем» подробно рассказывал.

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