В России просели поставки автомобилей по альтернативному импорту

Целиков: Поставки автомобилей в РФ по альтернативному импорту снизились на 18%

Октябрь 2026-го принес альтернативному импорту новых легковушек в Россию антирекорд: в страну завезли меньше 20 тысяч машин. Такими цифрами поделился Сергей Целиков, возглавляющий агентство «Автостат».

Относительно сентября объемы просели на 12%. Если же сравнивать с октябрем 2025 года, падение еще заметнее – 18%.

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Хуже всех сдала Южная Корея. Поставки оттуда уменьшились на 23% к сентябрю, а в годовом выражении рухнули на 73% – почти в четыре раза.

Китай держится крепче, хотя и там не все гладко. Прямой импорт из КНР потерял к прошлому октябрю всего 5%, зато помесячная динамика оказалась куда печальнее – минус 24%.

Поставки новых автомобилей через Киргизию и Беларусь по сравнению с сентябрем немного выросли, но в годовом выражении также показали отрицательную динамику: минус 20% и минус 41% соответственно.

О том, как меняется российский авторынок, «За рулем» рассказывал в материале об итогах октября.

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