Крупный штраф обеспечен: почему в России запрещено постоянно проживать в машине?

МВД: оформить постоянную или временную регистрацию в авто или прицепе нельзя

Отдыхать или спать в собственном автомобиле либо автодоме, стоящем на разрешенной стоянке, само по себе не означает нарушение правил регистрации – такое разъяснение дало МВД, и на него обращает внимание 110km.Ru. Законодательство РФ действительно не запрещает находиться в салоне личного транспортного средства, если оно припарковано без нарушений ПДД. Однако есть нюанс, о котором многие водители не задумываются: оформить в машине постоянную или временную регистрацию невозможно.

Причина в юридическом статусе транспорта. Согласно статье 15 Жилищного кодекса РФ, жилое помещение должно быть недвижимым имуществом, пригодным для постоянного проживания. Автодом или прицеп – это движимое имущество и транспортное средство, а значит, жильем они не признаются. Отсюда и риск: за проживание без регистрации предусмотрен штраф по статье 19.15.1 КоАП РФ. В зависимости от региона сумма составляет от 3000 до 5000 рублей, так что человеку в любом случае нужен другой адрес регистрации.

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Зарегистрироваться по месту жительства разрешено в квартире, жилом доме, комнате или муниципальном жилье. По месту пребывания список шире: подойдут гостиница, хостел, санаторий, турбаза или кемпинг – администрация таких объектов вправе оформить временную регистрацию согласно статье 5 Закона № 5242-1. К примеру, владельца автодома, остановившегося в автокемпинге, могут зарегистрировать на время пребывания на территории. Если же человек снимает квартиру, собственник жилья обязан оформить ему временную регистрацию по договору найма.

Где нельзя ставить машину на ночь

Тем, кто планирует заночевать в автомобиле, стоит внимательно выбирать место для стоянки. Вне населенных пунктов машину по возможности оставляют за пределами проезжей части. Занимать тротуары и озелененные территории, включая газоны и клумбы, нельзя; запрет распространяется и на детские либо спортивные площадки. За нарушение предусмотрена ответственность по КоАП. Для жилых зон в России отдельно действует ограничение стоянки с работающим двигателем: дольше 5 минут – уже нарушение. Сливать серую воду или содержимое биотуалета на асфальт и в ливневку тоже незаконно.

С учетом актуальной ситуации стоит ожидать повышенного внимания со стороны правоохранителей. Человек, постоянно живущий в машине на общественной парковке, неизбежно вызовет подозрения у прохожих или патрульных. К регулярным проверкам документов лучше быть готовым.

О том, в каких случаях аренда машины выгоднее собственной, «За рулем» уже рассказывал.

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