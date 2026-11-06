На рынок вышла обновленная версия популярного Zeekr с ценой ниже 3 млн рублей

Стартовали предзаказы на кроссовер Zeekr 7X 2027 с ценой от 2,6 млн рублей

С 5 ноября 2026 года марка Zeekr, входящая в Geely, начала принимать предварительные заказы на кроссовер 7X 2027 модельного года. В линейке три исполнения – RWD Max, RWD Max+ и AWD Ultra.

Самый доступный вариант оценили в 229,8 тыс. юаней. В пересчете это около 2,6 млн рублей. Для Китая машину впервые показали в начале сентября, а на этой неделе первые экземпляры уже добрались до дилеров.

Zeekr 7X 2027

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Палитра кузова стала шире на два оттенка – Dawn Gold и Cloud Amber Red, так что теперь покупателю доступны восемь цветов. Внутри насчитали 15 обновлений: среди них свежая тема интерьера «Коричневый рис», сиденья из премиальной цельнозерновой кожи NAPPA, а еще модернизированное рулевое колесо, дверные панели и потолок из замши.

Передний свес у автомобиля короткий – 863 мм. Такая компоновка дала 83,34% эффективности внутреннего пространства и 1021 мм запаса высоты во втором ряду. Передние кресла умеют массировать спину в 12 точках, предусмотрено восемь режимов и три уровня интенсивности. Задние сиденья «Облачный комфорт» получили регулировку спинки до 134°, сдвиг дальностью до 215 мм, графеновый подогрев и пневматический массаж.

Интерьер Zeekr 7X 2027

За тишину в салоне отвечают 125 мер подавления шума, включая активное шумоподавление RNC и двухслойное акустическое стекло.

Восприятие окружающей среды построено на 31 сенсорном компоненте, в числе которых LiDAR, а работает все это через систему G-ASD G-Pilot 4.1 с обзором на 360 градусов. Комплекс G-Pilot H7 поддерживает более продвинутые функции: NZP (Navigation Zeekr Pilot), навигацию D2D – от двери до двери – и бескарточную парковку.

Силовой каркас собрали из высокопрочной стали с прочностью 2000 МПа. Вдобавок во всех версиях стандартом идет система стабилизации при разгерметизации шины: она помогает сохранять контроль над машиной на скорости до 240 км/ч.

Пока Zeekr 7X удивляет отделкой и шумоизоляцией, о другом китайском кроссовере с неожиданно низким расходом «За рулем» уже рассказал.

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