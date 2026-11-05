Great Wall готовит новый флагманский кроссовер со смешным расходом топлива

Great Wall Motor зарегистрировала в Китае Wey 07 HEV с гибридной системой Hi4

Китайский каталог министерства промышленности пополнился карточкой новой модификации Wey 07 – с традиционным гибридом HEV. Регистрацию провела Great Wall Motor. Для владельца такая версия удобна тем, что ей не нужны зарядные станции, а расход топлива остается экономичным.

В Китае в последнее время растет интерес к автомобилям с обычными гибридными системами HEV. У них стоят тяговые батареи небольшой емкости, а внешняя зарядка не предусмотрена. Пополнять запас энергии можно только за счет двигателя внутреннего сгорания с генератором или рекуперативного торможения.

Wey 07 HEV

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Разрешение на серийное производство Lanshan второго поколения Great Wall Motor получила в сентябре. Это кроссовер премиального суббренда Wey. Первое поколение модели официально продается в России с 2024 года под именем Wey 07. Правда, тогда машина была зарегистрирована только с параллельной гибридной системой, поддерживающей внешнюю подзарядку от сети (PHEV). Новая карточка в свежем каталоге китайского ведомства описывает будущий Wey 07 с традиционным гибридом (HEV).

По снимкам из базы китайского ведомства видно, что внешне Wey 07 HEV почти не изменился. Дизайн остался таким же, как у подзаряжаемой версии; главное отличие – нет зарядного порта на правом заднем крыле. По сути, автомобиль представляет собой слегка видоизмененный Haval GWM H10. При этом флагман премиальной марки явно получит расширенный набор опций и более качественные материалы отделки.

Длина, ширина и высота кузова Wey 07 HEV составляют 5140, 2050 и 1960 (1975) мм, колесная база – 3010 мм. В салоне предусмотрено пять мест. У версии с подзаряжаемым гибридом будет и более крупный вариант: длина кузова 5300 мм, шестиместный салон. Вероятно, позже аналогичная модификация появится и у гибрида без возможности подзарядки.

Снаряженная масса новинки – 2420 кг, максимальная – 2845 кг. На крыше установлен LiDAR-сенсор, также предусмотрены радары миллиметрового диапазона. С завода кроссовер может комплектоваться шинами 255/60 R20 или 275/50 R21.

Wey 07 HEV

Силовая установка и батарея

Согласно спецификации, Wey 07 HEV получит полноприводную традиционную гибридную систему Hi4. В основе установки – 2-литровый турбированный двигатель E20NB. Он развивает 248 лошадиных сил (182 кВт) и позволяет машине разгоняться до 200 км/ч. Данных о коробке передач и электромоторах пока нет.

Тяговую батарею для новинки выпустит Svolt – дочерняя компания Great Wall Motor. Речь идет о литий-никель-кобальт-марганцевом аккумуляторе (Li-NMC).

Емкость аккумулятора пока не раскрыта. Впрочем, уже есть данные, что она может достигать 3,64 кВтч. Для сравнения: в традиционных гибридах обычно используют батареи около 1,7 кВтч.

Wey 07 на российском рынке

Премиальный суббренд Wey официально представлен в России с 2023 года. Купить его автомобили можно в дилерских центрах Tank. Первое поколение гибридного кроссовера Wey 07 продается на рынке РФ в единственной комплектации «Премиум». Модель 2025 года без скидок стоит 7 199 000 рублей.

Габариты этой машины – 5156 х 1980 х 1805 мм, колесная база – 3050 мм. Внутри шесть мест по схеме 2+2+2. Силовая установка полноприводная, с возможностью внешней подзарядки. В ее состав входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 150 л.с. и два электродвигателя. Суммарная отдача – 517 л.с., крутящий момент – 930 Нм.

Тяговая литий-ионная батарея Wey 07 имеет емкость 42,5 кВтч и водяное охлаждение. На электротяге кроссовер проезжает 201 километр. Топливный бак вмещает 79 литров. В гибридном режиме запас хода достигает 1140 километров по циклу NEDC.

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