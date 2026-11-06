Zeekr выпустит достойного конкурента Гелендвагену: первые подробности

Zeekr разрабатывает люксовый внедорожник для конкуренции с Mercedes-Benz G-Class

Zeekr готовит люксовый внедорожник, которому предстоит соперничать с Mercedes-Benz G-Class. Пока проект на этапе раннего технико-экономического обоснования – официального одобрения руководства он еще не получил. Если зеленый свет дадут, «квадратная» модель может добраться до конвейера в 2028-2029 годах.

Классические рамные внедорожники – не тот путь, который выбрали для новинки. По информации источников, в ее основе будет несущий или полунесущий кузов. Концепция сочетает независимо управляемые электромоторы, пневмоподвеску и продвинутую электронику. Ставка – на перераспределение крутящего момента между двигателями, а не на механическую внедорожную начинку.

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Опыт у марки уже накоплен. Четырехмоторный 001 FR получил карбидокремниевые моторы; с их помощью работает система управления вектором тяги – вплоть до «танкового разворота».

Для бездорожья потребуется другая калибровка. Главное – контроль крутящего момента при проезде неровностей. В качестве базы рассматривают 900-вольтовую гибридную платформу.

О том, как полный привод меняет возможности популярного кроссовера, «За рулем» уже рассказывал.

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