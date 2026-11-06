В Белоруссии начался выпуск гибридного кроссовера за 2,5 млн рублей

В Белоруссии стартовало производство гибридного кроссовера Forthing X5 Evo

Выпуск Forthing X5 Evo наладили на белорусском предприятии СП ЗАО «Юнисон». Главная особенность кроссовера – последовательная гибридная установка: двигатель внутреннего сгорания в ней работает генератором, а не приводит в движение колеса. Новинку уже называют первым доступным последовательным гибридом белорусской сборки. За версию Luxury просят 93 тысячи белорусских рублей – в российских это 2,54 млн.

Силовая установка включает электромотор на задней оси мощностью 163 л.с. и батарею на 31,94 кВт·ч. Только на электротяге кроссовер проезжает 230 км, а максимальный запас хода по циклу CLTC достигает 1150 км. Бензиновый агрегат, кстати, здесь нужен не для привода колес, а для подзарядки.

Белорусская версия получила заводской пакет адаптации. Он включает оцинковку основных панелей кузова и усиленную тонировку задних стекол. Среди оснащения – светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, 15,6-дюймовый центральный экран и панорамная крыша.

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Локализация на «Юнисоне» охватывает 40 производственных операций, включая окраску кузова. С января по октябрь 2026 года предприятие выпустило 5851 автомобиль. Всего на его мощностях производят 10 моделей Dongfeng.

В Белоруссии рассчитывают, что местная сборка поможет гибриду занять нишу, освободившуюся после резкого повышения утильсбора. Из-за этого юрлица практически перестали ввозить гибридные модели.

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