Эксперт: снижение продаж авто в октябре объясняется эффектом высокой базы

Эксперт Сережников рассказал, с чем связано снижение продаж новых авто в октябре

132,9 тыс. новых легковых автомобилей реализовали в октябре 2026 года – лучший месячный показатель с начала года. К сентябрю продажи прибавили 8,2%, так что текущую картину вряд ли стоит описывать словом «обвал».

Причина расхождения с прошлогодними цифрами кроется в высокой базе. Осенью 2025-го покупатели заметно активизировались, ожидая изменения механизма расчета и индексации утильсбора, и многие старались забрать автомобиль до вступления новых условий в силу. Часть будущего спроса, по сути, была выбрана заранее.

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Именно этот эффект и создает ощущение резкого спада, которого на деле нет. Эксперт Сережников прямо говорит: «При этом говорить об обвальном падении текущей покупательской активности было бы некорректно».

Куда интереснее, как спрос станет перераспределяться внутри рынка. Те, у кого бюджет уже есть, могут ускорить решение о покупке перед очередной индексацией утильсбора с 1 января 2027 года. А вот в массовом сегменте, где к цене придираются особенно внимательно, даже незначительное подорожание способно заставить человека отложить сделку.

О том, как ключевая ставка тормозит продажи автомобилей, «За рулем» уже рассказывал.

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