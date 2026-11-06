Ключевая ставка тормозит авторынок: что может развернуть продажи в декабре

Российский авторынок может получить новый импульс: два фактора роста

Продажи новых автомобилей в России в октябре подросли относительно сентября, и месяц вышел лучшим в 2026 году. Такие данные приводит Комитет автопроизводителей АЕБ.

«Октябрь стал самым результативным месяцем 2026 года для российского авторынка: продажи новых автомобилей выросли по сравнению с сентябрем и обновили годовой максимум», – заявил председатель комитета Алексей Калицев.

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По его словам, подтолкнуть спрос в оставшиеся месяцы года способны два обстоятельства. Одно – возобновление программы льготного автокредитования, которого ждут с 1 декабря. Второе – растущий интерес покупателей к гибридным автомобилям.

Правда, есть и то, что тянет рынок вниз. «Общие рыночные настроения по-прежнему сдерживаются сохранением уровня ключевой ставки, снижением доступности финансирования, а также приостановкой действия мер государственной поддержки», – отметил глава комитета.

Абсолютные цифры при этом выглядят скромнее. В октябре 2026 года в стране продали 136 806 новых легковых и легких коммерческих автомобилей – на 19,9% меньше, чем в том же месяце 2025-го.

Причина такого разрыва – высокая база прошлого года: тогда покупатели активнее шли в салоны накануне изменений утилизационного сбора. Именно этот эффект аналитики и держат в уме, оценивая нынешнюю динамику.

О том, почему в России обвалились продажи новых машин, «За рулем» уже рассказывал.

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