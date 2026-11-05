В России обвалились продажи новых машин: почему это произошло?

«Автостат»: продажи новых легковых авто в России упали на 19,8% за год

Октябрь 2026 года принес российскому авторынку 132,9 тыс. проданных новых легковых автомобилей. Это почти на пятую часть меньше, чем годом ранее: падение к октябрю 2025-го составило 19,8%.

Такие цифры приводит Сергей Целиков – директор аналитического агентства «Автостат». Именно на его данные опираются, когда речь заходит о состоянии рынка новых машин в стране.

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Спад почти в 20% – величина серьезная. Для дилеров и производителей каждый такой процент означает меньше заказов, меньше оборота и более осторожные планы на следующий квартал, причем речь идет о сегменте, который весь прошлый год считался одним из самых активных.

Что именно стоит за октябрьским провалом, в сообщении не уточняется. Зато понятно главное: рынок новых легковых автомобилей в России по итогам месяца оказался заметно слабее, чем год назад.

О том, как складывался рынок новых автомобилей в октябре, «За рулем» уже рассказывал.

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