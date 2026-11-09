Автомобилистов хотят защитить от неожиданных платежей

Депутат Панеш направит в Минпромторг обращение из-за доначислений утильсбора

Покупатели машин в России могут получить защиту от неожиданных требований доплатить утилизационный сбор за автомобиль, который уже оформлен на них. Обсуждается механизм, закрывающий такие ситуации: Федеральная таможенная служба (ФТС) находит нарушения при первичном ввозе – и выставляет счет нынешнему владельцу.

Мораторий и реестр: что предлагают

Достается при этом и тем, кто приобрел машину через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Человек годами ездит, а потом узнает о претензиях: импортер применил льготный коэффициент неправомерно или допустил другую ошибку.

По закону таможня вправе искать недоплату в течение трех лет с момента ввоза – срок немалый.

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Один из вариантов решения – мораторий на взыскание подобных сумм с конечных покупателей, которые ни о чем не знали. Плюс к этому предлагают завести единый реестр автомобилей с подтвержденной полной уплатой утильсбора: юридическую чистоту машины можно будет проверить еще до сделки.

Есть и другие инициативы. ФТС, в частности, могла бы публиковать статистику доначислений – сколько требований выставили, на какую общую сумму, сколько из них обжаловали и отменили. Тем же автовладельцам, кто действительно обязан доплатить, хотят дать рассрочку или отсрочку.

Позиция Госдумы по защите покупателей

О подготовке обращения в Минпромторг рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Добросовестные покупатели, по его мнению, не должны отвечать за нарушения импортеров.

«Ответственность должен нести тот, кто ввозил машину и занижал платежи, а не тот, кто купил ее впоследствии», – заявил депутат в беседе с Life.ru.

Что касается самого платежа, то речь о разовом обязательном взносе при ввозе автомобиля в Россию или при его производстве внутри страны. Деньги идут на компенсацию будущих расходов на утилизацию машины после окончания срока службы, а плательщиками выступают импортеры, автопроизводители и физлица, которые ввозят авто из-за рубежа самостоятельно.

С 1 января 2027 года этот сбор снова вырастет – вопрос лишь в том, насколько подорожают автомобили.

О том, как финансовые и законодательные условия меняют авторынок, «За рулем» уже рассказывал.

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