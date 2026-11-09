Машины в ЕС могут подорожать: кто заплатит за защиту местного автопрома

Главы Stellantis, Volkswagen и Renault попросили власти ЕС смягчить эконормы

Парижский автосалон свел за одним столом тех, кого привыкли видеть только соперниками. Руководители Stellantis, Volkswagen и Renault почти слово в слово попросили власти Евросоюза: экологические требования пора смягчить, местное производство – поддержать, а рынок – прикрыть от наплыва машин из Поднебесной.

Когда три прямых конкурента выступают синхронно, это само по себе сигнал: дела у отрасли идут не блестяще.

Причины лежат на поверхности. Электричество дорожает, электромобили раскупают медленнее, чем обещали аналитики, а штрафы за выбросы способны серьезно просадить финансы европейских концернов. Глава Renault Франсуа Прово прямо предупредил: без гибкости ЕС в вопросах экоштрафов выпуск автомобилей в Европе может упасть на 300 000 единиц.

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Как Европа упустила электромобильный рывок

Момент, когда Китай вкладывался в электромобили масштабно и на долгую перспективу, в Европе попросту проморгали – и теперь догоняют. Виноваты ли в этом европейские чиновники? Вряд ли, хотя бюрократия ЕС действительно не создала условий для успешной реализации «зеленой» стратегии. Конкурентная энергетика, зарядная инфраструктура, собственное батарейное производство и работающие стимулы – все это до сих пор в списке нерешенного.

Дальше – интереснее: европейские автопроизводители идут за технологиями к китайским компаниям. Но сколько «европейского» останется в машине, если платформа, софт и батареи приедут из Китая? Суверенитет в таком случае получается во многом бумажным.

Протекционизм проблему не закрывает. У КНР слишком эффективная цепочка поставок и продвинутые технологии. Китайские экспортеры быстро сориентировались и завалили Европу гибридами вдобавок к электромобилям. Недавно Брюссель и Пекин договорились неформально – о квотах на импорт обычных и гибридных автомобилей, и европейским заводам это позволило сохранить старые цепочки поставок и высокую маржу.

Кто в итоге заплатит за протекционизм

Эксперты издания «Автовзгляд» считают: без существенных перемен европейский автопром рискует оказаться в затруднительном положении. Защитные меры могут лишь притормозить спад, но кризис в отрасли они не отменят.

Расплачиваться за это придется покупателям. Цены пойдут вверх, качество продукции – вниз. Жителям Старого Света останется принять последствия кризиса и оплатить их из своего кармана.

О том, как в Британии оценивают китайские автомобили, «За рулем» уже рассказывал.

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