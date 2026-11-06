Китайские автомобили в Британии: за что их хвалят и за что ругают

Британцы назвали лучшие автомобильные бренды из Китая

Один из крупнейших автомобильных маркетплейсов Британии, Autotrader также выпускает новости, тест-драйвы и аналитику. В одном из недавних материалов редакция составила рейтинг китайских марок, продающихся в Соединенном Королевстве. Политические споры авторы оставили в стороне. Главными козырями машин из Поднебесной они назвали цену и надежность. Список построен от абсолютного лидера к более скромным позициям.

BYD, Jaecoo и Omoda: тройка лидеров

Первое место досталось BYD. Британцы не забыли, как поначалу компания промахнулась: кроссовер Atto 3 (Yuan Plus), первая модель для местного рынка, отпугнул огромным количеством жесткого пластика в салоне и «мягкой» педалью тормоза. Электрический хетчбэк Dolphin тоже не произвел хорошего впечатления.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Зато BYD удивила скоростью перемен. Поняв запросы местных автомобилистов, марка вывела очень достойный гибрид Dolphin G DM-i, а кроссоверы Seal U (Song Plus) и Sealion 7 заработали похвалу. Сейчас BYD рассчитывает занять 10% рынка Великобритании, делая ставку на интересные, надежные и технически продвинутые модели.

Вторым стал Jaecoo, принадлежащий Chery. Продажи марки в Британии, по сути, держатся на одном кроссовере J7, который местные знают как Jaecoo 7. За характерную внешность его прозвали «Range Rover с Temu» (Temu – аналог Aliexpress). В Autotrader уточнили: на дизайне сходство заканчивается. Китайский SUV берет ценой, но для доступа к большинству функций приходится лезть в меню сенсорного экрана. Range Rover – это про роскошь. Кстати, более интересной моделью бренда британцы считают Jaecoo J5 (J6 в России).

Третью строчку заняла Omoda, тесно связанная с Jaecoo. В Autotrader сочли дизайн ее машин более удачным, а Omoda 7 (C7 в России) – неплохим семейным автомобилем с хорошим соотношением цены и качества. Компактный Omoda 5 (C5), доступный с гибридом и бензиновым двигателем, тоже получил положительную оценку. А вот Omoda 9 (Exeed RX в России) раскритиковали: слишком дорого, а ценовой отрыв от Omoda C7 признали необоснованным.

Geely и Xpeng: четвертое и пятое места

Следом расположилась Geely. По мнению британцев, ее автомобили хорошо ведут себя на дороге, а интерьеры явно прорабатывали с вниманием к деталям. Качество салонов тут выше, чем у Omoda и Jaecoo; марка производит впечатление европейской.

Правда, абсолютный бестселлер бренда – электрический хетчбэк EX2 – получил довольно низкую оценку. Приятные пастельные цвета кузова и камера заднего вида с высоким качеством картинки есть, но в остальном модель проигрывает конкурентам в лице Hyundai Ioniq 3 и Kia EV2.

Пятое место досталось Xpeng. Дизайн машин марки сильно перекликается с Tesla: если прищуриться, разницу можно и не заметить. В Autotrader записали это в плюсы, ведь американские электрокары в Британии стоят заметно дороже Xpeng.

Особенно высоко там оценили полностью электрический купе-кроссовер Xpeng G6. Это конкурент Model Y, который, по мнению британцев, во всем превосходит Tesla: дешевле, шире по оснащению и приятнее в управлении. В скором времени Xpeng G6 должен выйти на рынок России при поддержке компании «Яндекс».

Zeekr, Denza и GAC Aion: остальные участники

На шестой позиции – Zeekr, премиальный суббренд Geely. В Autocar отдельно выделили кроссовер X: он делит платформу со Smart #1 и Volvo EX30, предлагает европейский дизайн, высокую плавность хода и производительную силовую установку. Подвела модель система активных ассистентов водителя, не до конца доработанная для местного рынка.

Лифтбэк Zeekr 001 получил похожую оценку. Интерьер, оснащение и динамика оставили у британцев приятные впечатления, но электронные ассистенты во время тестирования работали некорректно.

Седьмым стал Denza – премиальный бренд BYD. Характеристики удивили британцев: чего стоит один спорткар Denza Z мощностью около 1600 л. с. Однако дизайн марок признали неудачным и снаружи, и внутри. Выбирая между Denza Z и Porsche 911, потенциальный клиент вряд ли остановится на «китайце».

А вот планируемый к выходу в Британии внедорожник Denza B5 (Fang Cheng Bao Leopard 5 в Китае) заинтриговал куда сильнее. Его сочли интересным подзаряжаемым гибридом, способным справиться даже со сложным бездорожьем.

Замыкает список GAC Aion, вызвавший двоякие эмоции. Кроссовер Aion V, официально представленный и в России, назвали очень некрасивым. Впрочем, местные клиенты выбирают его в первую очередь из-за гарантии на 8 лет, которую дает GAC; неплохой салон тоже в плюс.

А вот хетчбэк Aion UT британцы рекомендовали избегать. Их вердикт прямой: чем меньше будет сказано об этой модели, тем лучше.

О том, на что способны новые китайские модели, «За рулем» уже рассказывал, разбирая флагманский кроссовер Great Wall.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!