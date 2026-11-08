Skoda будет действовать «по-китайски» и ускорит разработку нового Karoq

Второе поколение Skoda Karoq появится к 2028 году

Skoda Karoq, присутствующий на рынке почти десять лет, готовится к серьезному обновлению.

Нынешнее поколение остается одной из самых востребованных моделей марки: только за 2025 год продано более 102 000 экземпляров.

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Skoda Karoq (рендер)

Однако конкуренция в сегменте среднеразмерных кроссоверов обострилась как никогда: на рынок хлынули китайские модели вроде Jaecoo 7, Omoda 7 и Chery Tiggo 7, а такие игроки, как Nissan Qashqai и Kia Sportage, заметно эволюционировали. Ответ Skoda давно назрел.

Руководитель отдела технического развития Skoda Йоханнес Нефт сообщил, что компания намерена спроектировать и подготовить второе поколение Karoq к выходу на рынок ровно через три года – как минимум на 12 месяцев быстрее обычного цикла.

«Это будет один из самых быстрых процессов разработки как в рамках Volkswagen Group, так и для самого бренда. Мы будем действовать с "китайской скоростью"», – заявил он. Задержка с запуском была связана с неопределенностью вокруг новых экологических норм Евросоюза, но теперь решение принято.

Ускорение стало возможным благодаря использованию уже существующей платформы MQB Evo, на которой построены нынешние Kodiaq, Superb, а также VW Golf, T-Roc и Cupra Formentor.

«Когда у вас уже есть готовая база, работа идет гораздо быстрее. Именно так поступают и наши китайские коллеги», – пояснил Нефт.

Важным элементом нового Karoq станет гибридная силовая установка. Платформа MQB Evo предоставляет для этого широкие возможности. Ожидается, что модель получит полноценный гибрид, аналогичный тому, что дебютирует на Golf и T-Roc: 1,5-литровый турбомотор и два электромотора, позволяющие передвигаться на электротяге без подзарядки от сети.

Skoda Karoq (рендер)

Не исключен и подзаряжаемый гибрид (plug-in) по образцу Kodiaq и Superb. Полностью электрической версии не предвидится.

Таким образом, новый Karoq должен стать одним из первых примеров ускоренной разработки в Volkswagen Group и дать чешскому бренду достойный ответ на натиск китайских конкурентов.

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