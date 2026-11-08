Известный в России кроссовер подрос и стал семиместным: когда ждать на рынке?

Семиместный гибридный кроссовер Lynk ＆ Co 900 L выйдет на рынок 10 ноября

Премьера обновленного флагманского кроссовера Lynk & Co 900 назначена на 10 ноября, а до дилеров машина доберется к концу 2026 года.

Китайцы пересмотрели не только оформление: после рестайлинга автомобиль подрос в габаритах, получил третий ряд сидений и приставку L в названии. Теперь это семиместный кроссовер.

Lynk & Co 900 L

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Внешне машина изменилась сильно – по крайней мере, те, кто уже видел снимки, отмечают, что силуэт и пропорции теперь заметно перекликаются с Range Rover.

Одна из главных деталей экстерьера – светодиодная полоса, которая объединяет фары в единый элемент. Добавили и полускрытые дверные ручки, а на крыше появился лидар.

Светящийся логотип, крупные воздухозаборники и 21-дюймовые колесные диски дополняют картину. Углы въезда и съезда у новинки составляют 20º.

Lynk & Co 900 L

Силовая установка осталась подзаряжаемой гибридной: под капотом – двухлитровый бензиновый мотор. Суммарную мощность в компании пока не раскрывают, зато известно про максимальную скорость 225 км/ч и полный привод.

На одной электротяге кроссовер, в зависимости от версии, проезжает 320 или 430 км. В оснащение войдет и пневмоподвеска.

Российским покупателям марка знакома: автомобили Lynk & Co продаются в стране, причем 900-я модель тянет за собой весь объем продаж на рынке. Ранее компания начала в Китае продажи кроссовера 02 – цены на него стартуют от 123 800 юаней, что по состоянию на 6 ноября 2026 года равно примерно 1,5 млн рублей.

О том, как в России набирает популярность кроссовер Geely с полным приводом, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!