Зарядка за 9 минут и «глаз Бога»: чем удивил новый электрокар за 2 миллиона?

В КНР начались продажи BYD Seal 07 с запасом хода 775 км ценой от 1,7 млн рублей

В Китае начались продажи седана BYD Seal 07 второго поколения. Купить машину можно в одной из пяти комплектаций – от 139 900 до 172 900 юаней, то есть примерно за 1,7-2,1 млн рублей по нынешнему курсу.

BYD Seal 07

Флагманом модель не стала, хотя в гамме марки оказалась чуть ли не самой дорогой. Облик новинки выдержан в стилистике более престижного Seal 08: спереди – агрессивная и стремительная оптика, бампер без классической решетки радиатора. На крыше стоит лидар, который входит в систему помощи водителю God’s Eye B с функцией Navigate On Autopilot (NOA).

Сбоку силуэт получился стремительным за счет «заваленной» задней стойки кузова, а ручки дверей здесь полускрытые. Сзади внимание притягивает стильный монофонарь, небольшая крышка багажника с нишей под номерной знак и массивный бампер.

BYD Seal 07

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Размеры у электрической и гибридной модификаций разные. Электромобиль – 4995 х 1910 х 1495 мм при колесной базе 2900 мм. Гибрид крупнее: 5080 х 1960 х 1495 мм, а расстояние между осями – 2960 мм. Объем багажных отделений у электрокара (с учетом переднего) – 618 литров, у гибрида – 595.

Внутри обращает на себя внимание передняя панель с несколькими уровнями выступов. Перед водителем – трехспицевый мультируль и виртуальная приборка, по центру – экран мультимедийной системы. Кстати, на него можно навешивать аксессуары: для этого предусмотрены магнитные разъемы. В центральном тоннеле – две ниши для смартфонов, физические кнопки, отсек для мелочевки, пара подстаканников и подлокотник с вещевым боксом.

BYD Seal 07

Оснащение перечислять долго: климат-контроль, многослойные стекла, беспроводная зарядка для смартфона, голосовое управление, проекционный экран, аудиосистема с 20 динамиками, холодильник с охлаждением и подогревом, комплекс интеллектуальных помощников. Плюс массаж, подогрев и вентиляция всех сидений, обогрев руля, панорамная крыша и многое другое.

Есть и совсем необычные «фишки» – караоке в салоне, передние кресла с функцией нулевой гравитации в топовой версии и компаньон-аватар Diva.

Чисто электрическая версия получила один мотор мощностью 333 л.с. и задний привод. Разгон до первой «сотни» занимает 5,5 секунды, максимальная скорость – 240 км/ч.

Батарея здесь на 76,7 кВт·ч. По циклу CLTC такого запаса хватает на 775 км, а пополнить его с 10 до 97% можно всего за девять минут.

Гибридный BYD Seal 07 DM-i устроен по-другому: под капотом 1,5-литровый турбомотор на 156 л.с., которому помогает электродвигатель на 218 л.с. До 100 км/ч машина ускоряется за 7,7 секунды, потолок – 190 км/ч.

Шасси такое: спереди двухрычажная подвеска, сзади пятирычажная. Уже в начальных комплектациях стоит интеллектуальная система управления демпфированием DiSus-C, а в старших применяется магнитореологическая система DiSus-M. Она корректирует работу кузова в реальном времени с учетом дорожных условий – раньше такую ставили только на автомобили Denza и Fang Cheng Bao.

О росте продаж электрокаров и гибридов в России «За рулем» уже рассказывал.

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