Продажи машин побили в октябре годовой рекорд

Минпромторг: в октябре в России продали 147 285 новых автомобилей

Октябрь 2026 года принес российскому авторынку 147 285 новых машин возрастом до трех лет – такие данные приводит Минпромторг. Для нынешнего года это лучший результат: ни один другой месяц столько не дал.

Относительно сентября продажи подросли на 8,2%. Прибавка не гигантская, зато рынок не откатился назад.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Что до периода с января по октябрь, то за десять месяцев в стране реализовали 1 223 777 новых автомобилей. К прошлому году это плюс 2,2%.

Отечественный сегмент, впрочем, растет бодрее: продажи перевалили за 784 тыс. штук, прибавив 19,2% к январю – октябрю 2025-го. Доля российских машин по итогам десяти месяцев поднялась на 9,1 п.п. и дошла до 64,1%.

Рекорд октября и итоги десяти месяцев

Куда заметнее, по данным министерства, выросли гибриды и электромобили. За январь – октябрь 2026 года их продали 117 358 штук – на 85,2% больше, чем за аналогичный период 2025-го, когда показатель равнялся 63 382 машинам. Почти двукратный скачок.

На технику российского производства в этом сегменте пришлось 28,2%, или 33 138 штук. Годом ранее речь шла о 13,8%.

В общей структуре рынка новых автомобилей гибриды и электрокары заняли 9,6% против 5,3% в прошлом году.

О том, что ждет бензиновые двигатели в ближайшие годы, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!