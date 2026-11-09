Самая популярная легковушка Китая будет продаваться в России: подробности

Электрический хэтчбек Geely EX2 выйдет на рынок России в конце 2026 года

Электрический хетчбэк Geely EX2 должен добраться до российского рынка к концу 2026 года. Мировые продажи модели за два года с момента старта реализации перевалили за 1 млн автомобилей. Иными словами, в среднем каждую минуту покупатели уезжали на новом EX2.

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Под разными именами машина известна покупателям: в Китае ее продают как Geely Xingyuan, а на части зарубежных рынков – как Geely E2.

2025 год принес хетчбэку первое место в мире по объему продаж среди электромобилей А– и В-классов. Спустя три квартала 2026-го он уже числился самым популярным легковым автомобилем в Китае, причем география модели – больше 30 стран.

Что до безопасности, здесь EX2 тоже отличился: он стал первым представителем субкомпактного класса, который в 2026 году заработал высшие баллы сразу по двум программам оценки новых машин – Австралазийской (ANCAP) и Европейской (Euro NCAP).

В основе конструкции – электрическая архитектура Geely (Global Electric Architecture). Длина хетчбэка составляет 4135 мм, колесная база – 2650 мм.

Силовая установка развивает 116 л. с. и 150 Нм, размещена она сзади, так что привод здесь на задние колеса. Тяговой батареи хватает на запас хода до 395 км по циклу NEDC.

О том, каким получился полноприводный Geely для России, «За рулем» уже рассказывал.

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