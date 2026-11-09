В РФ начали продавать богато оснащенный семейный минивэн Geely: сколько стоит?

Первый гибридный минивэн Geely Galaxy V900 привезли в РФ с ценой 12 млн рублей

В ходе мониторинга сайтов объявлений обнаружилось предложение столичного дилера: в Россию на продажу привезли Geely Galaxy V900 – первый гибридный минивэн марки.

По сути, перед нами последовательный гибрид. Габариты кузова – 5360×1998×1920 мм. Два электромотора суммарно выдают 462 л. с. На одной зарядке батареи машина способна проехать 220-260 км, а в гибридном режиме – до 1220 км. Бензиновый агрегат объемом 1,5 литра здесь играет роль генератора.

Geely Galaxy V900

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Конкретный экземпляр из объявления окрашен в черный цвет, получил 18-дюймовые колесные диски, полный привод и коричневую отделку салона. В оснащение входят богатая комплектация и широкий набор ассистентов вождения.

Цена автомобиля – 11 990 000 рублей. На деле это кратно дороже конкурентов, которые официально продаются в России: GAC M8 и Voyah Dream. У них ниже стоимость, к тому же они могут предложить официальную гарантию и сервисную поддержку.

О новой полноприводной модификации популярного в России кроссовера Geely «За рулем» уже рассказывал.

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