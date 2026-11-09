«Поехали» – нет границ, есть только горизонты

«За рулем» рассказал, что ждет посетителей выставки «Поехали» в «Патриот ЭКСПО»

С 13 по 15 ноября в КВЦ «Патриот ЭКСПО» пройдет выставка путешествий, туризма и техники для активного отдыха «Поехали». Внедорожники и мототехника, автодома и прицепы, палатки и снаряжение, техника для экспедиций и активного отдыха – мероприятие объединит производителей, дистрибьюторов, экспертов и всех, кто любит открывать новые направления и не боится уходить с привычных дорог.

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Техника для больших планов

От мотоциклов и внедорожников до автодомов и вездеходов – выставка «Поехали» представит технику для самых разных форматов путешествий и активного отдыха. Гостей ждут актуальные новинки мото- и автотехники, бренды, выходящие на российский рынок, проверенные внедорожники и автодома, а также экипировка и снаряжение для путешествий, которые помогают подготовиться к маршрутам любой сложности. SCANMOTO покажет жилой прицеп PIXEL 260, который производится в столице Турции, на заводе BASKENT KARAVAN (СТОЛИЧНЫЙ КАРАВАН).

Пермские аэролодки «Роза Ветров» представят одну из самых крупных гибридных аэролодок РВ-7НШ. Компания СВОБОДА покажет на выставке российскую модель прицепа Свобода Серия 4 Бренд ENROAD представит новинку – автомобильные боксы с доступом по отпечатку пальца. Российский производитель внедорожной мототехники «Ирбис Моторс» представит снегоходы нового модельного ряда: SF300 PRO 2027 и SK700 PRO, а также новинку, название и характеристики которой пока держатся в секрете. Впервые увидеть загадочную модель можно будет на выставке.

Бренд APAKANI представит новые модели квадроциклов с объемом двигателя 300, 350 и 500 куб. см. На стенде Optimax, эксклюзивного дистрибьютора техники, экипировки и аксессуаров, будет представлена продукция нескольких брендов: зимняя техника Ikudzo, тюнинг Promax, всесезонная техника GBM, экипировка Hetoshi и расходные материалы Mishimo.

«БРАНДТ» – один из крупнейших в России дистрибьюторов квадро‑ и мототехники, в портфеле которого – бренды итальянских мотоциклов MOTO MORINI, квадроциклов TGB, электроскутеров OKLA и электросамокатов VELOCIFERO – представит на выставке новинки и популярные модели брендов. MOTO MORINI покажет недавно поступившие в продажу городские мотоциклы 3 ½ SPORT и RUMBLE в новых расцветках, а также обновленную версию круизера Calibro Bagger.

TGB представит премьеру осени 2026 года – квадроцикл Blade 1000 X. На стенде также можно будет увидеть популярные модели OKLA и познакомиться с электротехникой итальянского бренда VELOCIFERO, выпускающего электросамокаты и электромотоциклы. На стенде ГК «Веломоторс» – российского производителя квадроциклов и снегоходов STELS и единственного в России дистрибьютора внедорожнойтехники SEGWAY – гости смогут познакомиться с новинками и флагманскими моделями. Среди них – снегоходы STELS «Витязь 1000» и STELS «Витязь 300», а также квадроцикл STELS «Гепард 1000».

Автодома и внедорожники, прицепы и кемперы, мотоциклы и квадроциклы, мотобуксировщики и багги, лодки, снегоходы и даже вездеходы от таких компаний, как: 79bike, BENDA, Benelli, BizonATV, E RIDE PRO, ETRV, Formula 7 (официальный дистрибьютор квадроциклов, мотовездеходов и снегоходов AODES), GT, Kamiza, M Starway, MOTIKO, NFX, QJMOTOR, RIFT, RB Motors, SCANMOTO, SPRMOTORS, STN, Universal Motors, ZXMOTO, ZTOT, «Активсплав», «Б.Б_Трейлер», «КемперБас», «Кемпер Мечта», «МЗСА», «Рыбак путешественник», «Секач», «Смолянин», «Сокол», «Таврида Мото», «ТерраТрек», «ЦЕНТРПЛАСТ», «ЭКСТРУЗИОН» и многих-многих других.

Экипировка, запчасти, тюнинг и сопутствующие товары от: 1GRIP, BERKUT, Composit, CUPPER, Dragonfly, Freedconn, GoodSeek, HTLD, JUSTCATRACING, MECHANICAL BROTHERS, OQUN, Stayer, STC, Time Trial, UCHOOSE, VISSOL, ZUZ, «АКМАШ-ХОЛДИНГ», «Винч Инжиниринг», «Дело Техники», «ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ «СМК»», «Проф Экип», «Рокшток», «ТанкТюнинг», «ТОТЕК» и другие.

Также на выставке будут стенды организаторов различных туров: Drive to..., «Мото-Алтай», «Неизведанный мир» и «Новая Колея».

На «Поехали» представят свою продукцию китайские компании, которые только выходят на российский рынок. Посетители смогут одними из первых познакомиться с новыми брендами, оценить их технику и узнать, какие решения они предлагают российским покупателям.

Премия «Амплитуда»

Выставка «Поехали» совместно с объединением «МотоРоссия» при информационной поддержке портала «БайкПост» и социальной сети для байкеров CHAIN запустила премию «Амплитуда», призванную отметить людей, которые вносят заметный вклад в развитие индустрии туризма и популяризацию путешествий. Номинантов премии выбирали сами люди – предлагали имена тех, кто вдохновляет своими проектами, достижениями и вкладом в развитие индустрии. Теперь по итогам голосования определят победителей, которых наградят на сцене выставки «Поехали».

Насыщенная жизнь на сцене

За их плечами – тысячи километров, десятки маршрутов и опыт, который не найти в путеводителях. На сцене выставки известные блогеры, опытные путешественники и представители компаний. Богдан Булычев расскажет все про путешествия по Магадану. Саша Холодный выступит с темой «Кругосветка длиною в 3 тысячи лет». Вместе с Red off-road expedition узнаем все про уникальные экспедиции. Сергей Лысенко ЛС78 поделится опытом в организации групповых автомобильных путешествий. Алексей Жирухин и Александр Еликов расскажут, как на «Москвиче-Полярнике» отправиться в путешествие по Дальнему Востоку и Монголии.

Также на сцене: Алексей Гапонов «Экспедиция Трофи», Андрей Корх, Артем Ачкасов, Владислав Шеренговский, Денис Забелин, Евгений Сыркин, Константин Петров, Руслан Внедорожный, Сергей Гришин, семья Лазуткиных, Трушников Александр Александрович и другие.

На уличной площадке КВЦ «Патриот ЭКСПО» вас ждут масштабные активности. Посетители смогут принять участие в тест-драйвах техники. Для истинных ценителей скорости – МОТОРСИТИ ФЛЭТ ТРЕК, каждый желающий старше восемнадцати лет сможет принять участие в заездах на минибайках. Впереди борьба за лучший результат и яркие эмоции от мотогонок!

У входа в павильон развернется трасса для джимханы на багги от YUKA Buggy Race. Пилоты будут соревноваться в трех классах, проходя трассу на время. Зрители смогут наблюдать за динамичными заездами, точностью маневров и борьбой за лучший результат.

Парк «Мастер Панин» представит два экстремальных аттракциона – «Мертвая петля» и «Шар смелости», которые подарят мощный заряд адреналина, яркие эмоции и настоящий драйв.

Еще больше эмоций – в зоне дрифта Legal Band, где гости смогут прокатиться на дрифт-такси. А спортивная команда «КАМАЗ-мастер» подготовит отдельное шоу: пилоты продемонстрируют эффектные маневры на грузовиках мощностью 1100 лошадиных сил. Зрителей ждет зрелищное выступление, которое покажет, на что способна многотонная техника в руках профессионалов.

Больше, чем просто выставка

«Поехали» – повод провести выходной всей семьей. Помимо знакомства с техникой и деловой программы, гостей ждет насыщенная развлекательная программа: детская зона, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов и фотозоны для памятных снимков. Традиционно на стенде Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы в рамках программы «Москва – город для мотоциклистов» состоится розыгрыш новенького мотоцикла.

Для посетителей «Поехали» будет организован бесплатный трансфер из Москвы от МЦД «Сколково», автобусы будут курсировать каждые 10 минут в зависимости от ситуации на дороге.

Совместно с «Поехали» пройдут: «Вездеходер», «Московское Автошоу», «Лодки Экспо», «Реактивный отдых», «Моторспорт Экспо», а также дружественная выставка «Мотозима».

Выставка «Поехали» состоится 13 – 15 ноября в КВЦ «Патриот Экспо» по адресу: Московская область, г.о. Одинцовский, парк Патриот.

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