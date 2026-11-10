Два холодильника и 39 динамиков: чем удивил новый флагман известной марки

Yangwang презентовал люксовый седан Altior за 25 млн рублей

В Абу-Даби состоялась премьера Altior – флагманского электрического седана премиального бренда Yangwang, принадлежащего BYD. Силовую установку новинки составляют четыре электромотора. Салон рассчитан на четырех человек, а в отделке использованы натуральные материалы.

В оснащении – 39 аудиодинамиков и сразу два холодильника. Об этих подробностях сообщает Motor1. На китайском рынке Altior будет стоить от 2,08 млн юаней. Это примерно 25,5 млн рублей.

Длина седана составляет 5,6 м, колесная база – 3,5 м. Дизайн передней части вдохновлен древнекитайским ритуальным бронзовым сосудом дин. Решетка радиатора украшена полированными элементами, а 12 световых модулей последовательно загораются при приближении владельца. Передние двери открываются на 80 градусов, задние – на 90 градусов. В них предусмотрены специальные ниши для зонтов. Автомобиль оснащен 21-дюймовыми колесами с центральными колпачками с логотипом марки, которые всегда остаются в вертикальном положении.

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Силовая установка включает четыре независимо управляемых электромотора. Их мощность BYD пока не раскрывает. Предусмотрены режим разворота на месте и функция аварийной плавучести, которая должна помочь в случае попадания автомобиля в воду. Активная подвеска с камерой, считывающей дорожное покрытие впереди, корректирует настройки в движении. Заявленный запас хода превышает 1 тыс. км по китайскому циклу CLTC.

В отделке салона используются нефрит, натуральное дерево, шерсть, кожа и шелк с традиционной сучжоуской вышивкой. Четырехместная компоновка ориентирована на комфорт задних пассажиров – для них предусмотрены кресла с массажем, выдвижными подставками для ног и режимом отдыха. При его активации сиденья раскладываются, поднимаются подножки, закрываются солнцезащитные шторки и меняется подсветка.

Установлены 39 динамиков аудиосистемы и потолочный экран диагональю 21,4 дюйма. В салоне также располагаются два холодильника: задний объемом 5,5 л способен не только охлаждать, но и нагревать напитки и продукты. Объем багажника составляет 532 л.

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