Мороз не прощает: какие опции китайских машин могут подвести зимой?

Хайцеэр: российский климат остается испытанием для части китайских автомобилей

Российские зимы по-прежнему становятся серьезной проверкой для части автомобилей из КНР. О том, какие именно узлы страдают чаще, рассказал вице-президент Национального автомобильного Союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Электроника и зимние сбои

Слабое место у многих современных китайских машин – переизбыток электронных систем. Причем речь идет не только о дополнительных опциях: часть функций управления лишена привычных физических кнопок и убрана в меню мультимедийного комплекса. Когда приходят российские морозы, «начинка» головного устройства у некоторых иномарок начинает работать со сбоями.

«Электроника подвержена негативному воздействию в мороз. Владельцы рискуют столкнуться с ситуацией, когда может подвиснуть сигнализация или аудиосистема из-за перепада температуры или повышенной мощности», – отметил Хайцеэр.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

В этот же список попадают ассистенты вождения, обогревы руля, зеркал и стекол, камеры, парковочные датчики и другие системы, чье меню управления «зашито» в мультимедийный комплекс. По сути, водителю приходится надеяться на стабильность электроники там, где раньше хватило бы кнопки или механического переключателя.

Электромобили

Отдельная история – китайские электромобили, не подготовленные к холодному климату. В зимнюю эксплуатацию они способны добавить хлопот: заряд аккумулятора уходит в первую очередь на обогрев салона, из-за чего суточный пробег падает до минимальных значений.

Если хочется выбрать машину, которая спокойнее переживает зиму, эксперт советует присмотреться к моделям, локализованным для производства в России. У таких автомобилей есть не только оцинковка кузова, но и специальные климатические тесты, проведенные на территории РФ.

Впрочем, записывать все китайские автомобили в непригодные для зимы нельзя. Китай сам занимает разные климатические зоны, поэтому инженеры изначально закладывают в машины готовность к температурным контрастам.

«В качестве рекомендации всегда можно сказать: приобретайте наиболее известные марки, который вам запомнились, которые на слуху и которые используется в такси. Такси является лакмусовой бумажкой тяжелой эксплуатации автотранспорта», – заключил Хайцеэр.

О том, как мороз испытывает электронику и отопитель, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!