Глава Geely: дилеры в КНР отказываются принимать электромобили старше 5 лет

Глава Geely: замена батареи делает эксплуатацию старых электрокаров невыгодной

Эрик Ли (Ли Шуфу), председатель совета директоров Geely Holding Group, обратил внимание на неприятный разрыв: электромобили и их батареи стареют по-разному. По мере роста парка такие расхождения могут выйти боком – особенно когда речь заходит о замене или ремонте вышедшей из строя батареи. Об этом пишет CarNewsChina.

Пока проблема не стала массовой – рынок электрокаров еще молод. Но у топ-менеджера есть цифры: современная машина рассчитана примерно на 15 лет. Когда ей исполняется десять, в запасе остается еще пять-шесть лет потенциального ресурса. И все бы ничего, только новая батарея или ее ремонт обходятся настолько дорого, что дальше эксплуатировать внешне исправный автомобиль становится экономически бессмысленно.

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Вторичный рынок уже реагирует. В Китае примерно четыре из пяти опрошенных дилеров не берут электромобили старше пяти лет. Трехлетние машины, по данным издания, сохраняют лишь около 45% первоначальной стоимости.

Сколько именно стоит решение проблемы? Полная замена батарейного блока – около 100 тыс. юаней (примерно 1,2 млн рублей). Ремонт обойдется дешевле, но тоже заметно: 10-20 тыс. юаней (около 120-240 тыс. рублей).

Заявление Ли прозвучало не на пустом месте: Geely и Nio расширяют сотрудничество в сфере замены батарей. В сентябре Geely передала свой бизнес Yiyi Power и 640 млн юаней, получив взамен 30% в Nio Power.

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