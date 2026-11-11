В России изменятся правила расчета утильсбора на автомобили: подробности

Минпромторг предложил новые правила утильсбора для авто и спецтехники

Минпромторг подготовил проект новых правил, по которым будут рассчитывать и платить утилизационный сбор за автомобили и самоходную технику. Документ опубликован на портале проектов правовых актов. Базовые ставки сбора при этом предлагается сохранить.

Ввоз из ЕАЭС и льготы для личного пользования

Одно из главных нововведений касается автомобилей, которые ввозят в Россию через другие страны ЕАЭС. Если машина не проходила таможенное оформление в России, размер сбора рассчитают с учетом разницы между таможенными платежами, которые должны были быть уплачены, и фактически внесенными суммами.

Для расчета планируют применять специальный перечень средней стоимости автомобилей. Обновлять его Минпромторг будет не реже одного раза в квартал. Если нужной модели в списке не окажется, документы на уплату сбора могут вернуть без оформления.

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Меняются и некоторые условия льгот при ввозе авто для личного пользования. После оформления таможенного приходного ордера машину нужно поставить на учет в течение одного календарного месяца. Затем автомобиль должен оставаться оформленным на владельца еще 12 месяцев – продадите раньше, и сумму утильсбора пересчитают.

Единая форма расчета и проверка платежей

Отдельный блок изменений посвящен порядку оформления и уплаты. Проект предусматривает единую форму расчета и электронную подачу документов.

При ввозе автомобиля с таможенным декларированием комплект документов потребуется подавать одновременно с декларацией.

Прописаны и правила проверки платежей, доначисления сбора и возврата переплаты.

Спецтехника, старые авто и отсрочки

Изменения затронут и отдельные категории техники. Для некоторых видов самоходных машин предлагается изменить классификацию, от которой зависит размер платежа. Это может повлиять на сумму утильсбора в зависимости от конструкции и назначения конкретной машины.

Документ ужесточает условия освобождения от сбора для старых автомобилей. Для машин старше 30 лет потребуется подтверждение «статуса культурной ценности». Однако в действующем перечне правительства отдельного условия о признании культурной ценностью нет. При этом сохраняются требования к оригинальности двигателя, кузова и рамы, а также к состоянию автомобиля и отказу от его эксплуатации для коммерческих перевозок.

Не предусмотрено в проекте и продление действующих специальных отсрочек по уплате утильсбора для крупнейших производителей на 2027 год.

Предложенные правила пока являются проектом. В документе также отмечены вопросы, требующие уточнения: в частности, порядок перехода на новые условия для автомобилей, ввоз которых начался до вступления изменений в силу, и сроки уплаты сбора для техники, не подлежащей государственной регистрации.

О том, как новые правила ввоза и утильсбора усложняют жизнь импортерам, «За рулем» уже разбирался.

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