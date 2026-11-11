Почему подержанные иномарки больше не нужны россиянам

Автоэксперт Васильев: Почему россияне отказываются от подержанных иномарок

Подержанные иномарки у российских водителей пользуются все меньшим спросом. Причины приземленные: запчасти приходится искать подолгу, обслуживание дорогое, а заводской гарантии на такую машину не будет. Своим мнением поделился автоэксперт и специалист по контраварийному вождению Егор Васильев.

Со спросом на автомобили, ввезенные по альтернативным схемам, тоже происходят перемены – правда, плавные. Кто-то из покупателей уже успел обзавестись такой машиной, зато те, кто только присматривается, стали тщательнее считать будущие расходы. Особую тревогу вызывают цены на оригинальные детали и ремонт отдельных узлов.

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Первый год владения способен обернуться серьезными тратами на восстановление: в иных случаях суммарные расходы подтягиваются к стоимости нового автомобиля. Да и гарантия производителя на машину, прошедшую через нескольких владельцев, обычно не распространяется.

Неудивительно, что официальные каналы продаж выглядят все заманчивее – там и обслуживание, и гарантийная поддержка. В качестве альтернативы Васильев назвал локализованные китайские модели ценой примерно от 2,5 млн рублей, а также автомобили Lada, линейка которых у производителя расширяется.

Меняются и сами запросы покупателей. Внешний вид, оснащение мультимедийными системами для многих важнее нюансов управляемости. Одновременно подорожавший импорт подталкивает интерес к машинам, выпущенным внутри страны: в массовом сегменте китайские марки и Lada укрепляют позиции, тогда как привычные европейские бренды теряют часть спроса.

О том, чем оборачивается дешевизна подержанного авто, «За рулем» рассказывал на примере дизельного Land Rover Discovery.

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