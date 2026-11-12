Новые изменения по утильсбору: что теперь ждет тех, кто ввозит машины из ЕАЭС
Вечером 10 ноября Минпромторг представил на рассмотрение проект, который меняет подход к утильсбору при ввозе машин из стран ЕАЭС. Документ опубликован под номером 172688.
В нем, как указано, четыре главных изменения. Все они касаются импорта автомобилей из государств ЕАЭС – то есть того направления поставок, по которому и готовятся новые правила.
В документе четыре главных изменения.
Первое касается ввоза через ЕАЭС: для автомобилей без российского таможенного выпуска меняется формула доплаты. К табличному утильсбору прибавят положительную разницу между расчетными пошлинами и налогами и тем, что фактически уплачено. Если документов об уплате нет, фактическую сумму примут за ноль.
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Второе – льгота для физлиц. Суммы 3400 и 5200 рублей сохраняются для подходящих автомобилей, но поставить машину на учет предлагают в течение одного календарного месяца с оформления таможенного приходного ордера. Кроме того, проект требует, чтобы машина оставалась зарегистрированной на плательщика 12 месяцев с момента постановки на учет.
Третье – ставки на 2027 год: базовые ставки сохраняются, многие коэффициенты уже утверждены действующими постановлениями, а проект меняет отдельные значения и классификацию некоторых видов спецтехники. Четвертое - ретроавтомобили: для освобождения от сбора машины возрастом от 30 лет проект дополнительно требует признания ее культурной ценностью.
Дата вступления в силу пока открыта: в проекте указан только 2027 год, а отдельного переходного правила для машин, оформление которых уже началось, в приложенной редакции нет.
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